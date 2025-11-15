स्टार प्लस के पॉपुल शोज में से एक' क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अंगद इस चक्कर में है कि वो कब वृंदा संग शादी कर ले. वहीं, तुलसी को ये उम्मीद है कि अंगद सब ठीक कर देगा. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा मिताली को अंगद शादी तोड़ने के लिए बोलता है.

हालांकि, ऐन मौके पर ही अंगद को मिताली धोखा देने वाली है. मिताली कहती है कि वो मिहिर का नाम हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी. वहीं, तुलसी को लगता है कि मिताली ने सबकुछ मिहिर को सच बता दिया है. इसी बीच शो की कहानी में नया ड्रामा शुरू होने वाला है.

अंगद की बात सुन घबराएगी वृंदा

जल्द ही देखने को मिलेगा कि मिताली की हरकतों से परेशान होकर अंगद बिना देर किए वृंदा के पास पहुंच जाएगा.वो वृंदा से कहता है कि उसके बिना नहीं रह सकता.वृंदा से अंगद कहता है कि दोनों मंदिर में शादी करेंगे. इस बात को सुन वृंदा घबरा जाती है. अंगद कहता है कि वो अपने प्यार को नहीं खो सकता.

अंगद के कहने पर वृंदा उसके साथ मंदिर में जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं.दूसरी तरफ परिवार के लोग अंगत का इंतजार कर रहे होते हैं. अंगद के गायब होने पर मिहिर भड़क जाता है.वृंदा संग शादी करके अंगद घर आएगा और उसे देख मिहिर भड़कने वाला है. वहीं, वृंदा की मां भी तुलसी के परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी.

नॉयना भरेगी मिहिर के कान

वृंदा और अंगद की शादी होते देख तुलसी हैरान रह जाएगी. वृंदा और अंगद की शादी के बाद मिहिर का तुलसी पर गुस्सा फूटने वाला है. मिहिर कहता है कि वो वृंदा को घर में घुसने नहीं देगा.अंगद और वृंदा की शादी होते देख नॉयना भी रंग बदलने वाली है. नॉयना जमकर मिहिर के कान भरेगी.उसके बाद तुलसी को अपना घर छोड़ना पड़ेगा.

