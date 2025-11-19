स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों बवाल मचा हुआ है.वृंदा संग शादी करके अंगद ने मिहिर और तुलसी को गहरा सदमा दिया है. वहीं, नॉयना ने इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाने का फैसला ले लिया है.क्योंकि सास फभी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा कि तुलसी को पता चल चुका है कि नॉयना को मिहिर से प्यार है.

इस बात को जान वो सदमे में चली जाती है. वहीं, मिहिर शराब के नशे में डूब जाता है. मिहिर को इस दौरान पता चलता है कि नॉयना सुसाइड करने निकली है. नॉयना को बचाने के लिए वो बारिश में ही निकल जाता है. नॉयना को मिहिर वापस घर चलने के लिए कहता है.

अपनी जान पर खेलेगा मिहिर

हालांकि, वो मिहिर को ब्लैकमेल करने वाली है. जल्द ही शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है.मिहिर को परेशान करने के लिए नॉयना पानी में कूद जाएगी. नॉयना को बचाने के चक्कर में मिहिर भी नदी में गिर जाएगा.वो अपनी जान पर खेलकर नॉयना को बचाएगा.

मौका मिलते ही मिहिर से नॉयना लिपट जाएगी. अपकमिंग एपिसोड में दोनों के बीच जबरदस्त रोमांस देखने को मिलेगा.तुलसी को ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है. तुलसी को समझ आने लगेगा कि उसकी शादी खतरें में पड़ चुकी है.अंगद अब वृंदा के घर रहने लग जाएगा.

मिताली करेगी वापसी

इस दौरान उसे अपनी मां की फिक्र होगी. वृंदा के पूछने पर वो कहेगा कि अपनी मां को लेकर परेशान है.वृंदा ऐसे में अंगद को समझाने वाली है.बुरे वक्त में अंगद और वृंदा एक दूसरे का सहारा बनेंगे और दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा. हालांकि, मिताली एक धमाकेदार प्लान के संग अंगद और वृंदा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापसी करेगी.

जल्द ही मिहिर अब परी और रणविजय की शादी करवाने वाला है. शादी से ठीक पहले तुलसी को मिहिर धमकी देने वाला है. वो तुलसी से कहेगा कि अगर इस बार तुमने परी और रणविजय की शादी में टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा.तुलसी को मिहिर नजरअंदाज करने वाला है. लेकिन, तुलसी इस बार भी हार नहीं मानने वाली वो जल्द ही रणविजय को एक्सपोज करने के चक्कर में लग जाएगी.

