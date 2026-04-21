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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: करण की बेवफाई से टूटा नंदिनी का दिल, तुलसी ने लिया ये बड़ा फैसला

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: करण की बेवफाई से टूटा नंदिनी का दिल, तुलसी ने लिया ये बड़ा फैसला

स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.जल्द ही तुलसी के सामने उनके बेटे करण का एक बड़ा सच आने वाला है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Apr 2026 06:09 PM (IST)
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क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि नंदिनी की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ चुका है. नंदिन को लग रहा है कि उसके पति करण ने उसे धोखा दिया है. क्योंकि, वो करण का पीछा करते-करते वहां पहुंच जाती है, जहां वो किसी औरत से मिल रहा होता है.

वहां,से वापस आने के बाद तुलसी को नंदिनी सारी सच्चाई बताती और फूट-फूटकर रोती है. नंदिनी को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है. उसे लगता है कि अगर ये सच्चाई बाहर आई तो उसका क्या होगा. ऐसे में नंदिनी को तुलसी संभालती है और कहती है कि अगर करण ने कुछ गलत किया होगा तो वो अपनी ममता को किनारे कर उसके खिलाफ खड़ी होगी.

करण बोलेगा झूठ

करण जब घर आता है तो तुलसी उससे पूछती है कि वो कहां गायब था.करण कहता है कि वो एक वकील से मिलने मालाबार हिल गया था. हालांकि,वो झूठ बोल रहा होता है.करण कहता है कि जिस औरत के साथ नंदिनी ने उसे देखा था वो उसके दोस्त की वाइफ थी.

करण अपनी मां की झूठी कसम तक खा लेता है और कहता है कि उस औरत से उसका कोई भी गलत रिश्ता नहीं है.तुलसी समझ जाती है कि करण झूठ बोल रहा है.दूसरी तरफ, मुन्नी की सक्सेस को देख ऋतिक खुद को लूजर समझने लगा है. हालांकि, मुन्नी उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है.

लेकिन,ऋतिक को लगता है कि उसके पास सबकुछ है फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया.इस वजह से मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में नई परेशानियां खड़ी होने वाली है. वहीं, दूसरी तरफ सबको ऐसा लगने लगा है कि परी और आर्यन की शादी कर देनी चाहिए. हालांकि, तुलसी कहती है कि शादी बहुत बड़ा फैसला होता है. ऐसे में कुछ भी करने से पहले बच्चों की पसंद को जानना जरूरी है.

ये भी पढ़ें:-'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नंदिनी की सौतन बन इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री, ग्लैमर में गौरी प्रधान से चार कदम हैं आगे

Published at : 21 Apr 2026 06:09 PM (IST)
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