स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. एक तरफ शो में तुलसी और मिहिर अपनी बेटी परी को लेकर परेशान हैं. वहीं, दूसरी तरफ शो में उनके अपने बेटे गौतम की एंट्री हो चुकी है. गौतम ने शो में एंट्री करते ही नया ड्रामा क्रिएट कर दिया है.

दरअसल, तुलसी और मिहिर का बेटा गौतम शो में रणविजय का लॉयर बनकर वापस आया है.अब वो कोर्ट में अपनी ही बहन परी के खिलाफ लड़ रहा है.उसकी ये सारी हरकतें घरवालों को पसंद नहीं आ रही है. इतना ही नहीं कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है.

गौतम करेगा अपनी मां को जलील

मिहिर और तुलसी के लाख समझाने के बाद भी वो परी के खिलाफ केस लड़ने को तैयार है. गौतम का कहना है कि परी के पहले के सारे मैसेज उसके पास है. उसने अपने पहले पति पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चीट किया था.ऐसे में आपको अपने दामाद को बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा.

वहीं, नॉयना भी मौके का खूब फायदा उठा रही है.मौका पाते ही नॉयना ने तुलसी को उल्टा-सीधा सुनाना शुरू कर दिया है. वो उसे उसके बच्चों को लेकर ताने देती हुई नजर आ रही है. इतना ही नहीं अब शो में अंश का भी जिक्र हो रहा है, जिसे तुलसी ने मार दिया था.

नॉयना इस बात को लेकर भी तुलसी को ताने देती है कि तुम्हें मदर इंडिया कहा जाए या मर्डर इंडिया, तुम पहली औरत हो जिसके इतने सारे बच्चे हैं. तुलसी कहती है कि मैं जो भी हूं और हां हैं मेरे बहुत सारे बच्चे. भगवान का आशीर्वाद है मुझे कि इतने बच्चों का प्यार मिला, तुम से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती की इन बातों को समझो.तुलसी की बातों को सुन नॉयना का मुंह बन जाता है. वहीं, मिहिर को नॉयना पर काफी गुस्सा आ रहा होता है.

