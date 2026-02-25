Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: गौतम करेगा तुलसी की मदद, अंगद और वृंदा की होगी शांति निकेतन में वापसी
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से ही ये टीआरपी में नंबर वन पर बना हुआ है.
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती चली जा रही है. अब वो दिन दूर नहीं है जब तुलसी और मिहिर फिर एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे. क्योंकि, नॉयना ने बेशक लाख साजिशों का जाल बिछाया हो पर उसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी.
इसका प्रूफ लेटेस्ट एपिसोड में मिल चुका है. नॉयना अपनी बहन सुचू से छह साल पहले के झूठ के बारे में बता रही थी. बेशक उस बात को मिहिर ने ना सुनी हो. लेकिन, किसी और ने रिकॉर्ड कर लिया है. उधर, गौतम को पता चल चुका है कि नॉयना और उसके पापा मिहिर के बीच छह साल पहले कुछ भी नहीं हुआ था.
मिहिर को होगा गलती का एहसास
ऐसे में वो अपनी मां को भेजने के लिए एक लेटर लिखता है. अब जल्द ही मिहिर और तुलसी के सामने थोड़ी ड्रामेटिक तरीके से लेकिन सच्चाई तो आ ही जाएगी. इसके साथ ही मिहिर को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है. उसने अपनी बहू और पोता-पोती को एक्सेप्ट कर लिया है.
इसके अलावा वो अंगद के घर उससे माफी मांगने के लिए गया है. अंगद ने अपने पिता को माफ भी कर दिया है. जल्द ही अंगद और वृंदा अपने बच्चों के संग शांति निकेतन में शिफ्ट हो जाएंगे. तुलसी इस बात से बेहद खुश है. शो में दूसरी तरफ एक और प्रेम कहानी की शुरुआत हो रही है. ये किसी और की नहीं बल्कि अजय और परी की है.
दरअसल, अजय की दोस्त परी को बताती है कि वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है. परी से अवंतिका कहती है कि मैंने अजय की आंखों और बातों में देखा है. अब तुम दोनों एक हो जाए. परी इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है. अवंतिका कहती है कि हम सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस हैं. लेकिन, अब तुम दोनों की बारी है, तुम दोनों भी समझ जाओ.
