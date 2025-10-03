हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरणविजय नहीं 'तुलसी' की बेटी परिधि को है अपने ही 'भाई' से प्यार, यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देख समझ आ जाएगा पूरा माजरा

रणविजय नहीं 'तुलसी' की बेटी परिधि को है अपने ही 'भाई' से प्यार, यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देख समझ आ जाएगा पूरा माजरा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नई पीढ़ी नजर आ रही है.परिधि, अंगद और ऋतिक को तुलसी और मिहिर के गोद लिए हुए बच्चों के कैरेक्टर में देखा जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 12:17 PM (IST)
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में तुलसी की बेटी परिधि ने सबकी नाक में दम कर रखा है. दरअसल, शो में अब तक देखने को मिला कि तुलसी और मिहिर अपनी लाडली बेटी परिधि की शादी अजय से करवा देते हैं. जबकि, वो रणविजय से प्यार कर रही होती है.

ऐसे में अपने प्यार को पाने के लिए परिधि ने सारी हदें पार कर दी है. रणविजय से शादी करने के लिए परिधि ने अपने ससुरालवालों को जेल पहुंचा दिया है. इतना ही नहीं बल्कि परिधि ने तो तुलसी और मिहिर के रिश्ते को तुड़वाने तक का फैसला कर लिया है.

परिधि को है ऋतिक से प्यार

लेकिन क्या आप जानते हैं परिधि यानी शगुन शर्मा को रणविजय से नहीं बल्कि अपने ही एक भाई से प्यार है. जी हां, आपको ये बात सुनकर झटका जरूर लगेगा. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में परिधि की भूमिका निभाने वाली शगुन को शो में ही उनके भाई ऋतिक के कैरेक्टर में नजर आ रहे अमन गांधी से प्यार है.

 
 
 
 
 
इसका सबूत इंस्टाग्राम पर मौजूद दोनों की फोटो और वीडियोज हैं.इतना ही नहीं बल्कि शगुन ने कई इंटरव्यू में ऋतिक के संग अपने रिश्ते को कंफर्म भी किया है.टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में शगुन ने कहा था कि वो अमन को डेट कर रही हैं. उनके पेरेंट्स को इस रिश्ते के बारे में पता है.

खुलकर करती हैं प्यार का इजहार

वो इस रिश्ते को लेकर काफी सुरक्षित महसूस करती हैं.हाल ही में शगुन ने अमग को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दिया था.सोशल मीडिया पर उस दौरान की तस्वीरें और वीडियोज काफी वायरल हुई थीं.अब तो शगुन और अमन खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं.

 
 
 
 
 
अक्सर शगुन सोशल मीडिया पर अमन के संग तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में शगुन ने अमन के संग की गोवा वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है.लेकिन, ये काफी मजेदार है कि रियल लाइफ कपल ऑनस्क्रीन भाई-बहन की भूमिका में नजर आ रहे हैं.

Published at : 03 Oct 2025 12:17 PM (IST)
