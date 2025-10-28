22 घंटे काम करने के बाद मिलती थी इतनी फीस, स्ट्रगल के दिनों पर छलका हितेन तेजवानी का दर्द

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हितेन तेजवानी पिछले 25 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है. वैसे तो सभी ने कई बार डेली सोप्स के एक्टर्स की टफ शेड्यूल और टाइट डेडलाइन्स की दास्तां सुनी है. अब एक बार फिर हितेन तेजवानी ने दर्शकों संग अपने स्ट्रग्लिंग फेज की कहानी बयां की है.

इंडस्ट्री में अपने 25 साल सेलिब्रेट करते हुए हितेन तेजवानी सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों की कहानी लोगों को सुनाई इसके साथ ही एक्टर ने अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर भी कई बातें शेयर की. एक्टर ने कहा- 'मैंने पिछले 25 सालों में जी तोड़ मेहनत की. जब मैंने काम शुरू किया तब मैं अपने घर सिर्फ फ्रेश होने के लिए ही जाता था.'

कई सालों तक नहीं बढ़ी सैलरी

हितेन तेजवानी ने आगे कहा- 'उस दौर में मैंने इतने ड्राइवर्स चेंज किए क्योंकि कोई भी मेरे वर्किंग हार्स के साथ अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता. कई बार तो मैंने खुद नींद भी ड्राइव की है और कार डिवाइडर से जा कर टकरा गई लेकिन भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं.' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हितेन तेजवानी ने सैलरी को लेकर भी कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कई साल तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ी.

सालों तक सैलरी में नहीं हुई बढ़ौतरी

सीरियल 'सुकन्या' के लिए एक्टर को सिर्फ एक दिन का 1000 रुपए मिलते थे. महीने में सिर्फ 12 दिन इस सीरियल की शूटिंग होती थी. इतना ही नहीं अभिनेता ने बताया कि भले वो 'कुटुंब' के लीड एक्टर थे फिर भी उन्हें कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं मिला. इसके बाद 1 महीने तक लगातार ओवरटाइम कर उन्हें फाइनली जब 1 लाख रुपए का चेक मिला तब उनकी खुशी सातवें आसमान पर थी.

प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन बहुत जरूरी

सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में टीवी एक्टर से दीपिका पादुकोण को लेकर भी सवाल किया गया. शो के होस्ट ने उनसे दीपिका पादुकोण के 'कल्कि 2898 एडी' और 'स्पिरिट' जैसी फिल्मों से एग्जिट को लेकर सवाल किया. हितेन तेजवानी ने इस सवाल का भी बहुत खूबसूरती से जवाब दिया. उन्होंने कहा- 'अभी आप नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकते. इस दौर में ऐसे कैमरा अवेलेबल है जो सब कुछ पहचान सकते हैं. अगर आप थके हैं तो वो स्क्रीन पर साफ नजर आता है. मेरे हिसाब से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है.'

बता दें, इन दिनों हितेन तेजवानी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रिबूट वर्जन मेक करण वीरानी के किरदार में नजर आ रहे हैं.