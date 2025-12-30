एकता कपूर के मच अवेडेट शो नागिन 7 का प्रीमियर हो चुका है. फैंस को इस सीजन का बेसब्री से इंतजार था. शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में दिखाई दे रही हैं और उनके साथ नमिक पॉल भी नजर आ रहे हैं. शो में ईशा सिंह और एलिस कौशिक भी अहम रोल में हैं.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्रैगन बन टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस एंट्री मारने जा रही है, जिसका नाम कनिका मान है. लेकिन, इसी बीच एक नया अपडेट सामने आया है और वो ये है कि शो में एक और एक्टर की धमाकेदार एंट्री होने वाली है. ये एक्टर कभी टीवी के खतरनाक विलेन में से एक रह चुका है. चलिए जानते हैं वो कौन है..

एकता कपूर ने अभी कई चेहरे नहीं किए हैं रिवील

आपको बता दें एकता कपूर ने अभी तक नागिन 7 के सभी चेहरों को रिवील नहीं किया है. शो का दो एपिसोड ऑन एयर हो चुका है. लेकिन, कई ऐसे कलाकार हैं जो अपकमिंग एपिसोड में दिखाई देंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ड्रैगन का माना जा रहा है. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एकता कपूर ने ड्रैगन के लिए तो कनिका मान को फिक्स कर ही लिया है.

लेकिन, अब खबर है कि आकाशदीप सहगल भी नागिन 7 में दिखेंगे. इस शो के जरिए वो अपना धांसू कमबैक करेंगे.आकाशदीप को क्योंकि सास भी कभी बहू थी से छोटे पर्दे पर पहचान मिली थी. वो बिग बॉस का भी हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन, काफी वक्त से आकाश छोटे पर्दे से गायब हैं.

लेकिन, अब उन्हें नागिन 7 में अहम रोल निभाते हुए देखा जाएगा. हालांकि, अभी उनके रोल के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन, कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री से शो में धमाकेदार ट्विस्ट आएगा. वहीं, फैंस का मानना है कि आकाशदीप अगर शो में एंट्री करेंगे तो पक्का वो विलेन बनेंगे.

ये भी पढ़ें:-अर्चना पूरन सिंह की 'छोटी बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, काजल अग्रवाल की ट्रेनर रह चुकी हैं समीक्षा शेट्टी, देखें तस्वीरें