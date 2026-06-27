'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. अब शो में 10 साल का लीप आ चुका है, जिसके बाद कहानी पूरी तरह बदलने वाली है. ऐसे में नई कहानी को लेकर स्मृति ईरानी ने प्रोड्यूसर एकता कपूर के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है.

स्मृति ईरानी की बड़ी शर्त

स्मृति ईरानी छोटे पर्दे की बड़ी कलाकार हैं और इनकी कलाकारी का जौहर हर कोई देख चुका है. सीरियल क्यूंकि सास भी कभी बहू थी में दस साल का लीप आ चुका है ऐसे में लीप के बाद अब कहानी बदलने वाली है. पर आगे की कहानी क्या होगी उसके लिए स्मृति इतनी ने शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर के सामने बड़ी मांग रखी है.

स्मृति ईरानी ने कहा कि वो लीप के बाद की शूटिंग तभी शुरू करेंगी जब उन्हें पहले से कहानी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. उनका किरदार किस तरह से होगा वो पूरी स्क्रिप्ट जानना चाहती हैं.

ये भी पढ़ेंः कब होगा शहीर शेख का हिसाब? 3 महीने में बंद हुआ था शो, 7 सालों से अटकी है पेमेंट

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

स्मृति ईरानी हमेशा से अपने किरादर को लेकर सीरियस रही हैं.तुलसी का किरदार एक दमदार किरदार है और स्मृति ईरानी हमेशा अपने किरदार को इंसाफ़ देती हुई आई हैं. वो अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं इसलिए वो ये नहीं चाहती कि बिना सोचे समझे आगे की कहानी को शूट करें.

ये भी पढ़ेंः मुंबई की फिल्मसिटी में ‘महादेव एंड सन्स’ के सेट पर बारिश से मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' बंद होने वाला है, लेकिन ये खबर गलत साबित हुई. शो में 10 साल का लंबा लीप आ गया है. वहीं बता दें, स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय स्टारर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. शो में अंबालाल विरानी, दक्षा बेन, पायल, और साहिल जैसे किरदार भी शामिल हैं.