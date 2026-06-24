KSBKBT 2 Promo: 10 साल जेल में काटेगी तुलसी, दो हिस्सों में बंटेगा शांति निकेतन, मां पर फूटेगा करण का गुस्सा
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Promo: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एक चौंकाने वाला ट्विस्ट दिखाया गया है. तुलसी को एक बार फिर 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी.
स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' एक बार फिर बड़े ट्विस्ट के साथ दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है. आने वाले एपिसोड्स में तुलसी की जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा, जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा. शो का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि तुलसी को एक बार फिर 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ती है.
शो का नया प्रोमो आया सामने
इस ट्विस्ट के साथ कहानी में लंबा लीप भी दिखाया जाएगा, जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही थी. लीप के बाद कहानी में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे, जिनमें पार्थ और रियो की मौत भी शामिल है. प्रोमो में दिखाया गया है कि 10 साल जेल में बिताने के बाद तुलसी सीधे शांति निकेतन लौटती है, लेकिन यहां उसका स्वागत खुशियों से नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों और बिखरे परिवार से होता है. शांति निकेतन, जो कभी एकजुट परिवार की पहचान था, अब दो हिस्सों में बंट चुका है.
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अब किसको गोली मारने आई हो...
करण कहता है, 'अब किसको गोली मारने आई है. हर दिन मैं दुआ करता हूं कि आपके जैसी मां किसी को न दे. आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है.' बेटे के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है.
हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' बंद होने वाला है, लेकिन शो में 10 साल का लंबा लीप आएगा. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को जोड़ पाएगी या फिर यह बिखराव हमेशा के लिए रिश्तों को खत्म कर देगा.
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