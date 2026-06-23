'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' जल्द होगा खत्म? तुलसी विरानी के सफर को लेकर बढ़ी चर्चा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' जल्द होगा खत्म? 'तुलसी विरानी' के शो लेकर इस वजह से फैले रूमर्स

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' जल्द होगा खत्म? 'तुलसी विरानी' के शो लेकर इस वजह से फैले रूमर्स

पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि शो जल्द ही खत्म होने वाला है. कहानी में आए बदलावों ने दर्शकों के बीच कई तरह की अटकलें पैदा कर दी हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 11:59 AM (IST)
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इंडियन टेलीविजन के सबसे पॉपुलर फैमिली शो में से एक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इन दिनों सुर्खियों में है. शो की वापसी ने जहां पुराने दर्शकों की यादों को ताजा कर दिया, वहीं नई पीढ़ी को भी तुलसी विरानी और विरानी परिवार की दुनिया से जोड़ने में सफलता हासिल की. अब कहानी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे देखकर दर्शकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या शो धीरे-धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' जल्द होगा खत्म? 
हालांकि, फिलहाल शो के ऑफ-एयर होने या समाप्त होने को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. लेकिन कहानी में आए बदलावों ने दर्शकों के बीच कई तरह की अटकलें पैदा कर दी हैं. अगर मौजूदा ट्रैक किसी बड़े मोड़ की ओर इशारा कर रहा है, तो आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को भावनाओं से भरपूर पल, पारिवारिक संघर्ष और रिश्तों की गहराई देखने को मिल सकती है, जो हमेशा से इस फ्रेंचाइजी की पहचान रही है.

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एक बार फिर कहानी के केंद्र में मौजूद तुलसी विरानी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. यदि शो वास्तव में अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, तो मेकर्स तुलसी के मूल्यों, संघर्षों, और उनकी विरासत को खास अंदाज में पेश कर सकते हैं. यही वजह है कि उनके किरदार के सफर को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं.

फिलहाल दर्शक शो के हर नए मोड़ पर नजर बनाए हुए हैं और यह जानने को उत्सुक हैं कि विरानी परिवार की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' सचमुच अपने अंत के करीब पहुंच रहा है या फिर ये कहानी किसी नए और अहम अध्याय में प्रवेश करने वाली है, इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा. तब तक तुलसी विरानी का सफर दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़े रखने में पूरी तरह सफल नजर आ रहा है.

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Published at : 23 Jun 2026 11:59 AM (IST)
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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
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