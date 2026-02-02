स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में मेकर्स आए दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न डालते रह रहे हैं, ताकि टीआरपी लिस्ट में शो टॉप पर बना रहे हैं. हालांकि, इसके बाद भी नागिन 7 ने इसे मात दे दिया. लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट में क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर दो की पोजिशन पर देखने को मिला.

शो में इन दिनों सारा भार तुलसी के कंधे पर आ चुका है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक हमने देखा कि तुलसी ने अपने सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं. लेकिन, रणविजय उसे बर्बाद करना चाहता था. हालांकि, मिहिर को ये बात पता चल जाती है और वो अजय को बता देता है.

तुलसी को पड़ेगी फैक्ट्री की जरूरत

उसके बाद तुलसी की साड़ियां बच जाती है और कंपनी तक सही-सलामत पहुंच जाती है. उसके बाद कंपनी वालों को तुलसी का काम पसंद आता है और उसे बड़ा ऑर्डर मिल जाता है. लेकिन, इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए तुलसी को कारिगर और बड़े गोदाम और फैक्ट्री की जरूरत है.

लेकिन, ये चीजें तुलसी के पास नहीं है. ऐसे में अजय उसे कहता है कि मिहिर की कंपनी का इस्तेमाल करे.लेकिन, वो नहीं मानती है. इसी बीच तुलसी के पास ऋतिक आता है और वो अपनी सारी परेशानियों को बताता है. तुलसी से ऋतिक कहता है कि वो ही अब कंपनी को नीलाम होने से बचा सकती है.

विरानी इंडस्ट्री को बचाने का फैसला करेगी तुलसी

वो ही अपने बेटे को बचा सकती है. ऐसे में तुलसी फैसला करती है कि वो अब विरानी इंडस्ट्री में ही काम करेगी. इधर, मिहिर से अजय कहता है कि उसे पता है उन्होंने ही तुलसी के ऑर्डर को बचाया है. इस बीच मिहिर से अजय फैक्ट्री को लेकर बात करता है.

मिहिर कहता है कि वो नहीं बल्कि कोई और उसकी फैक्ट्री को बचाएगा. अजय पूछता है कौन बचाएगा. इस पर मिहिर कहता है कि तुलसी बचाएगी. लेकिन, वो अपने लिए या मेरे लिए नहीं बचाएगी बल्कि अपने बेटे ऋतिक के लिए बचाएगी. मिहिर की इस बात को सुन अजय हैरान रह जाता है.

