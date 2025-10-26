स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मिहिर को जब होश आएगा तो उसे पता चलेगा कि वो नॉयना के कमरे में है. हेमंत को मिहिर बताता भी है कि कल रात वो कैसे नॉयना के कमरे में चला गया था.

हेमंत पहुंचेगा नॉयना के पास और उसे बताएगा कि तुमने भईया के ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी और उन्हें कल अपने कमरे में लेकर गई थीं. हेमंत की बातों को सुन नॉयना काफी घबरा जाती है, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते हैं.

तुलसी को कुछ नहीं बताता मिहिर

दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मिहिर को तुलसी फोन करती है और कहती है कि उसने सुबह-सुबह बहुत ही बुरा सपना देखा है. सपना देखकर ऐसा लगा कि सबकुछ खत्म हो गया, फिर अगले पल लगा कि सपना ही तो है. मिहिर भी इधर सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो तुलसी को कुछ नहीं बताता है.

इधर, हेमंत नॉयना को चेतावनी देता है कि वो उसके भईया और भाभी की लाइफ से दूर रहे. दरअसल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि नॉयना और उसकी बहन के संग मिहिर जब डिनर कर रहा होता है तो वो उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला देती है.

मिहिर को अपने कमरे में ले जाती है नॉयना

उसके बाद मिहिर को चक्कर आने लगता है और वो बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और अच्छा फील नहीं हो रहा है. उसे अपने कमरे में जाना है. लेकिन, नॉयना मिहिर को उसके कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में लेकर जाती है.

इधर, गायत्री भी तुलसी को कहती है कि तूफान इतनी तेज है जाओ और अपने तुलसी के पौधो को संभालो. लेकिन, तुलसी बोलती है कि तुलसी का पौधा वैसे ही रहेगा. उधर, मिहिर बोलता है कि अपने कमरे में जाना है, लेकिन नॉयना कहती है कि इस हालत में वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती. इस दौरान मिहिर से नॉयना अपने दिल की बात कहती है.

