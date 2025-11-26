Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी और मिहिर को अलग करने के लिए बेशर्मी की हदें पार करेगी नॉयना, अंगद के सामने खुलेगा ये बड़ा राज
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर को पाने के लिए नॉयना अब तक का सबसे बड़ा चाल चलने वाली है. वहीं, शो में एक और नए विलेन की वापसी होने वाली है.
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में देखने को मिल रहा है कि तुलसी के घर में सब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है. मिहिर समझ चुका है कि वो तुलसी को दोबारा धोखा नहीं दे सकता. ऐसे में मिहिर और तुलसी एक-दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं.
शो में अब तक देखने को मिला कि तुलसी और मिहिर डिनर डेट पर जाते हैं. इस दौरान मिहिर के संग तुलसी जमकर गप्पे मारती हुई नजर आती है. दूसरी तरफ अंगद एक इंटरव्यू के लिए जाता है. इस शो की कहानी में एक और बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है.
बहन को अपना प्लान बताएगी नॉयना
तुलसी और मिहिर को साथ में देख नॉयना जलभुन जाएगी. नॉयना फैसला करेगी कि कैसे भी वो तुलसी और मिहिर को अलग करके ही रहेगी.अपनी बहन को नॉयना नए प्लान के बारे में बताएगी. नॉयना की बहन उससे कहती है कि ख्याली पुलाव ना बनाए.
लेकिन, नॉयना कहती है कि प्यार और जंग में सब जायज है.प्यार के नाम पर मिहिर को नॉयना खूब ब्लैकमेल करेगी. बार-बार मिहिर को नॉयना याद दिलवाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है. मिहिर से उस रात के बारे में बात कर नॉयना ब्लैकमेल करेगी.
वृंदा और अंगद मनाएंगे जश्न
हालांकि, वो मिहिर को इस बार बातों में नहीं फंसा पाएगी. ऐसे में वो अब तक का सबसे बड़ा प्लान बनाएगी. जल्द ही नॉयना ऐलान करेगी कि वो शादी के बंधन में बंधने वाली है.इसी बीच घर जाकर वृंदा को अंगद अपनी नौकरी के बारे में बताएगा. दोनों मिलकर नई नौकरी का जश्न मनाएंगे.
इसी बीच अंगद रणविजय और उसके दोस्त की बातें सुन लेगा.दरअसल, सुहास से रणविजय कहता है कि वो शांति निकेतन में एंट्री करके मिहिर की सारी जायदाद हड़पने वाला है. अंगद ये सारी बातें सुन लेता है.बिना देर किए अंगद अपनी मां से मिलेगा. वो तुलसी को बताएगा कि रणविजय कैसे उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: अनुपमा ही नहीं शाह परिवार के दो और लोग जाएंगे जेल, गौतम की साजिश से सब होगा बर्बाद
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL