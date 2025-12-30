टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो में से एक 'कौन बनेगा करोड़पति' को भी माना जाता है. इस शो की कहानियां लोगों को खूब प्रेरित करती है. इस मंच के जरिए आम लोगों के स्ट्रगल से लेकर सेलेब्स तक की इमोशनल स्टोरी सुनने तक को मिल जाती है. अब हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला पहुंचे.

जैसे ही वो हॉट सीट पर बैठे पूरा माहौल ही बदल गया. उन्होंने अमिताभ बच्चन संग बात करते हुए अपनी लाइफ से जुडे़ एक राज का खुलासा किया, जिसे जान अमिताभ बच्चन के होश तो उड़े ही और दर्शक भी हैरान रह गए. आदित्य बिड़ला के घर में जन्मे कुमार मंगलम बिड़ला के लिए सफलता का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था.

इसका खुलासा उन्होंने खुद 'केबीसी 17' के मंच पर किया. दरअसल, कौन बनेगा करोड़पति 17 के फिनाले एपिसोड में कुमार मंगलम बिड़ला पहुंचे थे. इस दौरान बिग बी ने उनसे पूछा कि प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद उन्हें नीचे से शुरुआत करने की सीख कैसे मिली?.

कुमार मंगलम बिड़ला की सफलता के पीछे पिता की कड़ी सोच थी

इसका जवाब देते हुए कुमार मंगलम बिड़ला ने बड़ी ईमानदारी से पिता आदित्य विक्रम बिड़ला की सख्त सोच का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि वो ग्रेजुएशन के बाद सीधे पिता के ऑफिस जाए और काम शुरू कर दें. हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुई. साफ शब्दों में उनके पिता ने मना कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

उनका कहना था कि सिर्फ विरासत के भरोसे बिजनेस में कदम रखना ठीक नहीं है. कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि उनके पिता ने एक कठिन शर्त रख दी थी. उनके पिता ने कहा कि उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तुम्हें. पिता की ये शर्त तो किसी किसी झटके से कम नहीं था.

क्योंकि, वो कहां एमबीए करने की सोच रहे थे. वहां सीए जैसी मुश्किल परीक्षा की बात सुन सारे सपने मानों नजरों के सामने बिखरते हुए दिखाई दिए. उन्होंने परिवार में अपनी मां और दादाजी से हेल्प की उम्मीद की. लेकिन, वहां से भी एक ही जवाब मिला कि पिता ने जो कहा है वही करना होगा.

कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि पिता जी के इस फैसले से किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की. बल्कि सभी ने उन्हें मेहनत और अनुशासन का रास्ता ही अपनाने के लिए कहा. सबकी यही सीख आगे चलकर मंगलम बिड़ला की सबसे बड़ी ताकत बनी और आज उन्होंने बिड़ला ग्रुप को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट