हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरे लिए फिट रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक हेल्दी मन', फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत ने रखी राय

'मेरे लिए फिट रहने की सबसे जरूरी शर्त है एक हेल्दी मन', फिटनेस और वेलनेस पर कुब्रा सैत ने रखी राय

Kubbra Sait On Fitness: एक्ट्रेस और होस्ट कुब्रा सैत फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होनें एक बातचीत के दौरान शेयर किया कि समय के साथ हेल्थ को लेकर उनकी सोच कैसे बदली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 06:39 PM (IST)
एक्ट्रेस और टेलीविजन होस्ट कुब्रा सैत फिटनेस की एक नई परिभाषा पेश करती हैं. उनके लिए फिटनेस का मतलब सिर्फ शरीर का वजन नहीं है, बल्कि वो मानती हैं कि दिमाग का मजबूत होना और खुद को समझना फिट रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है. बॉडी इमेज और मेंटल हेल्थ पर अपनी बेबाक राय के लिए पहचानी जाने वाली कुब्रा का मानना है कि वेलनेस की असली शुरुआत मन से होती है और वहीं से शरीर तक उसका प्रभाव पहुंचता है. एक बातचीत में उन्होंने शेयर किया कि समय के साथ हेल्थ को लेकर उनकी सोच कैसे बदली, उनकी जिंदगी में थेरेपी की भूमिका कितनी अहम रही और किस तरह अनुशासित जीवन ने उन्हें आज के स्ट्रेस में भी संतुलित बनाए रखा है.

अच्छा दिखने से ज़्यादा जरूरी है, अच्छा महसूस करना
कुब्रा के मुताबिक, फिटनेस की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग दिखावे पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं. वे कहती हैं, 'आज हम सभी जानकारियों से भरे फिटनेस हैक्स और ट्रेंड्स की बौछार में इस तरह घिरे हुए हैं, कि हमारा पूरा ध्यान केवल शरीर पर केंद्रित रहता है. हम यह भूल जाते हैं कि हर शरीर अलग होता है. खुद पर जो दबाव हम डालते हैं, वो अच्छा दिखने के लिए होता है, न कि सच में अच्छा महसूस करने के लिए. हालांकि मेरे लिए फिटनेस का मतलब है एक हेल्दी मन.

महामारी बनी वेलनेस जर्नी का मोड़
कोविड-19 का दौर कुब्रा की वेलनेस जर्नी में एक अहम मोड़ साबित हुआ. इसी दौरान उन्होंने समझा कि स्ट्रेस, हार्मोन और मेंटल हेल्थ एक-दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हैं. वे बताती हैं, 'कोविड के दौरान मुझे यह समझ आया कि किस तरह डोपामिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों से भरा हुआ हमारा शरीर कैसे काम करता है, जिन्हें दिमाग नियंत्रित करता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kubbra Sait (@kubbrasait)

कुब्रा इस बात पर भी जोर देती हैं कि स्ट्रेस केवल मेंटल स्थिति को ही नहीं, बल्कि शारीरिक हेल्थ को भी प्रभावित करता है. उनके मुताबित, 'स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो शरीर वजन तक कम नहीं कर पाता. अगर मन मजबूत नहीं है, तो सबसे पहला असर शरीर पर ही पड़ता है.'

अनुशासन है बेहद जरूरी
काम का दबाव, आस-पास की चुनौतियां और रोज़मर्रा की भागदौड़ से भरी दुनिया में कुब्रा मेंटल अनुशासन को बेहद जरूरी मानती हैं. उनका वेलनेस मंत्र सरल लेकिन प्रभावशाली है. वो कहती हैं, 'हेल्थ कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज निभाई जाने वाली एक प्रक्रिया है. स्वस्थ महसूस करना इस बात से जुड़ा है कि आप अपनी जिंदगी में मेंटली और फिजिकली पूरी तरह उपस्थित रह सकें.'

42 वर्ष की उम्र में कुब्रा न तो जवानी के पीछे भाग रही हैं और न ही किसी बाहरी स्वीकृति की तलाश में हैं. उन्होंने संतुलन, आत्मसम्मान और मेंटल दृढ़ता को चुना है. वे कहती हैं, '21वीं सदी में अगर हम अपने मन पर ध्यान दें और मन व शरीर, दोनों के साथ अनुशासित रहें, तो यही सही संतुलन है. हमारे आस-पास सब कुछ स्ट्रेसपूर्ण है, फिर वो चाहे काम हो, माहौल हो, प्रदूषण हो या हमारे कमज़ोर और बुरे दिन. अगर मन मजबूत नहीं है, तो उसका असर सबसे पहले शरीर पर पड़ता है.'

असली फिटनेस अंदर से शुरू होती है
कुब्रा यही सिखाती हैं कि असली फिटनेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है. जब हम अपने दिमाग और मन का ख्याल रखते हैं, तो शरीर अपने आप बेहतर रहने लगता है. दबाव के बजाय सजगता, ट्रेंड्स के बजाय अनुशासन और परिपूर्णता के बजाय आत्म-जागरूकता को अपनाते हुए, कुब्रा यह साबित करती हैं कि जब मन का ख़याल रखा जाए, तो शरीर स्वाभाविक रूप से उसका साथ देने लगता है.

Published at : 30 Dec 2025 06:39 PM (IST)
Kubbra Sait
