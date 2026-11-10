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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'शरारत' गाने से मिली पहचान, फिर जीती 'द ट्रेटर्स 2' की ट्रॉफी, क्रिस्टल डिसूजा बोलीं- 'जिंदगी पूरी तरह बदल गई'

'शरारत' गाने से मिली पहचान, फिर जीती 'द ट्रेटर्स 2' की ट्रॉफी, क्रिस्टल डिसूजा बोलीं- 'जिंदगी पूरी तरह बदल गई'

क्रिस्टल डिसूजा के लिए पिछला एक साल काफी खास रहा है. 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' से पहचान मिलने और 'द ट्रेटर्स 2' जीतने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में आए बदलावों पर बात की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 03:21 PM (IST)
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टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनके लिए पिछला एक साल काफी खास रहा. दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' से उन्हें खूब पहचान मिली. इसके बाद अगस्त 2026 में उन्होंने करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली. इन दोनों सफलताओं के बाद क्रिस्टल के करियर को नई पहचान मिली.

हाल ही में एचटी सिटी के शो 'शोस्टॉपर्स' के लिए हुए एक शूट के दौरान क्रिस्टल ने अपनी जिंदगी में आए इन बदलावों और दिवाली को लेकर बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

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'पिछले एक साल में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई'

क्रिस्टल ने बताया कि बीता एक साल उनके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा, लेकिन इस दौरान उनकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें हुईं. उन्होंने कहा, 'पिछले एक साल में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. इस दौरान मेरे साथ सिर्फ अच्छी और पहले से भी बड़ी चीजें हुई हैं. जब 'शरारत' गाना आया, तो मुझे लगा कि यह बहुत बड़ी बात है. मैंने सोचा कि इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है.' 

शरारत' गाने से मिली पहचान, फिर जीती 'द ट्रेटर्स 2' की ट्रॉफी, क्रिस्टल डिसूजा बोलीं- 'जिंदगी पूरी तरह बदल गई

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन इसके बाद 'द ट्रेटर्स' हो गया. जब आपको लगता है कि आप जिंदगी में सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं, तो वहां से आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह है ऊपर की ओर जाना. पिछले एक साल में मेरे करियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.'

दिवाली पर सजना-संवरना और दोस्तों से मिलना है पसंद

दिवाली के त्योहार को लेकर भी क्रिस्टल काफी उत्साहित रहती हैं. उन्हें त्योहारों पर तैयार होना, अपने करीबी दोस्तों से मिलना और अच्छा खाना बहुत पसंद है.

इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे त्योहार बहुत पसंद हैं. त्योहारों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छे से तैयार होते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं. हम सभी अक्सर मिलते हैं, लेकिन तब हमारा पहनावा और माहौल काफी सामान्य होता है. दिवाली पर जब सभी अच्छे से तैयार होकर मिलते हैं, तो एक-दूसरे को देखकर बस यही कहते हैं कि वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो. मुझे त्योहारों का यह हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है. सभी लोग तैयार होते हैं, एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं.'

शरारत' गाने से मिली पहचान, फिर जीती 'द ट्रेटर्स 2' की ट्रॉफी, क्रिस्टल डिसूजा बोलीं- 'जिंदगी पूरी तरह बदल गई

उन्होंने आगे कहा, 'मैं दिवाली पर दीये जलाने का भी इंतजार करती हूं. इस दौरान पूरा घर रोशनी से भर जाता है. चारों तरफ लाइट्स होती हैं और त्योहार का माहौल बहुत अच्छा लगता है. मुझे दिवाली के आसपास मिलने वाला प्यार और रोशनी बहुत पसंद है.'

इन टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं क्रिस्टल डिसूजा

क्रिस्टल डिसूजा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. 'एक हजारों में मेरी बहना है' में जीविका के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली. इसके बाद वह 'एक नई पहचान', 'ब्रह्मराक्षस' और 'बेलन वाली बहू' जैसे कई टीवी शोज में नजर आईं. क्रिस्टल ने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है. अब वह जल्द ही फिल्म 'जागीर' में नजर आएंगी. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Krystle D'Souza
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