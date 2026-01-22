एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. गोविंदा और उनकी पत्नी अपनी पर्सनल चीजों को पब्लिक में ले आए हैं.सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. हाल ही में गोविंदा से जब इस बारे में पूछा गया तो वो भांजे कृष्णा अभिषेक का नाम भी इसमें घसीट लाए. गोविंदा ने कहा- अगर आप कृष्णा के टेलीविज़न शो के फैन हैं, तो आप देखेंगे कि राइटर अक्सर उससे ऐसी बातें बुलवाते हैं जिनसे मुझे अपमानित महसूस होता है.मैंने कृष्णा को सावधान रहने के लिए कहा है. अब गोविंदा की इस बात पर कृष्णा ने रिएक्ट किया है.

कृ्ष्णा अभिषेक हमेशा से अपने मामा की इज्जत करते आए हैं वो उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हैं. जब गोविंदा के इस कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा- 'मैं गोविंदा मामा से प्यार करता हूं और उनकी इज्जत करता हूं. वो एक लेजेंड हैं, और उनकी सोच नेक्स्ट लेवल की है.'

कृष्णा ने तोड़ी चुप्पी

कृष्णा ने आगे कहा- 'हो सकता है कि यही वजह हो कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं. एक ही बात अलग-अलग लोगों को पॉजिटिव या सरकास्टिक लग सकती है, मैं इसे पॉजिटिव तरीके से लेता हूं.'

फैमिली में सब हो चुका है ठीक

बता दें पहले एक बातचीत में सुनीता ने यह साफ कर दिया था कि 2016 से परिवार के सभी लोगों के बीच जो रिश्ते खराब हो गए थे. वे अब ठीक हो गए हैं. कृष्णा मेरे साथ बड़ा हुआ है, विनय, डंपी और मेरे जीजा के बेटे के साथ. मेरे लिए वे सब मेरे बच्चे हैं. मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी हैं. अब मैं बस चाहती हूं कि सभी बच्चे हंसें, खेलें और खुश रहें. मैं सभी को आशीर्वाद देती हूं.

ये भी पढ़ें: टीवी पर अक्षय कुमार ने खोली वाइफ ट्विंकल खन्ना की पोल, बोले-'गुस्से में बेड गीला...'