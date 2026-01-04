11 साल बाद टूटा रिश्ता, कृप कपूर सूरी ने खुद किया तलाक का खुलासा

टीवी एक्टर कृप कपूर सूरी ने बताया कि वो और उनकी पत्नी सिमरन कौर सूरी करीब 11 साल की शादी के बाद अलग हो गए हैं. ये घोषणा सिमरन के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद आई जिससे उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई थीं. दोनों की एक बेटी रे कपूर सूरी भी है. इससे पहले उन्होंने 2024 में तलाक की खबरों को नकार दिया था.

‘उड़ने की आशा’ में अपने किरदार के लिए मशहूर कृप हाल में मीडिया की सुर्खियों में रहे है.क्योंकि उनके अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थीं. शुरुआती रिपोर्ट्स के बाद कृप ने टेली टॉक इंडिया/टाइम्स नाउ को दिए एक छोटे से बयान में कहा- ‘हां हम अलग हो गए हैं.’ एक्टर की पुष्टि के बाद अफवाहों पर विराम लग गया और उनके अलग होने की बात पब्लिक हो गई. हालांकि कृप या सिमरन ने अलग होने की वजह नहीं बताई हैं.

एक दशक से ज्यादा समय तक चला रिश्ता

कृप और सिमरन का रिश्ता एक दशक से ज्यादा चला है. दोनों ने दिसंबर 2014 में शादी की थी. इसके बाद 5 अगस्त 2015 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से शादी की. 19 जनवरी 2020 को उनकी बेटी रे का जन्म हुआ. जो उनके निजी जीवन का अहम पड़ाव रहा. ये पहली बार नहीं है जब उनकी शादी में परेशानी की खबरें आई हैं.

2024 में तलाक की खबरों को किया था खारिज

2024 में जब दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठे थे तब कृप ने एक इंटरव्यू में कहा था- ‘मुझे एक बात समझ नहीं आती… दुनिया में कोई भी कपल ऐसा नहीं है जिसे उतार-चढ़ाव का सामना न करना पड़े… हम एक-साथ हैं, हम अलग नहीं हुए हैं.’