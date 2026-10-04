रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. कल के एपिसोड में रुबीना दिलैक और हर्ष गुजराल का सफर खत्म हो गया, जिसके बाद शो को अपने 5 फाइनलिस्ट भी मिल गए हैं.

अब आज ग्रैंड फिनाले में इन पांचों खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं आप ग्रैंड फिनाले कब और कहां देख सकते हैं.

'खतरों के खिलाड़ी' से बाहर हुए रुबीना-हर्ष

बता दें, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के ग्रैंड फिनाले वीक में रुबीना दिलैक, हर्ष गुजराल और ओरी के बीच एलिमिनेशन स्टंट हुआ था. ये इस हफ्ते का एक बॉटम-थ्री एविक्शन टास्क था, जिसे हारने के बाद रुबीना और हर्ष शो से बाहर हो गए, जबकि ओरी इस स्टंट को जीतकर शो के 5वें फाइनलिस्ट बने.

'खतरों के खिलाड़ी' के पांच फाइनलिस्ट

आज ग्रैंड फिनाले में अब पांच कंटेस्टेंट ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे. इनमें अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ऋत्विक धनजानी, करण वाही और ओरी का नाम शामिल है.

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विनर को मिलेगी कितनी प्राइज मनी?

'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता को ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपये की प्राइज मनी मिलने की खबर है. इसके अलावा विनर को नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी दी जाएगी.

कब और कहां देखें ग्रैंड फिनाले ?

बता दें, 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड फिनाले 3 और 4 अक्टूबर को रात 9 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा. जो दर्शक इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, वे जियो हॉटस्टार पर ग्रैंड फिनाले स्ट्रीम कर सकते हैं.

रोहित शेट्टी का होस्ट किया ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शूट हुआ था और इसका प्रीमियर 1 अगस्त 2026 को हुआ.शो में कुल 13 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें रुबीना दिलैक, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, हर्ष गुजराल, ओरी, रुहानिका धवन, जैस्मिन भसीन, गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा और अविका गौर शामिल थे.