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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट या करण वाही, कौन जीतेगा KKK 15 की ट्रॉफी? जानें कब, कहां और कितने बजे देखें ग्रैंड फिनाले

अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट या करण वाही, कौन जीतेगा KKK 15 की ट्रॉफी? जानें कब, कहां और कितने बजे देखें ग्रैंड फिनाले

KKK15: 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. खतरनाक स्टंट और टास्क के बाद अब शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है. फैंस को इंतजार है कि इस बार ट्रॉफी किसके नाम होगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 03:12 PM (IST)
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रोहित शेट्टी का पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. शो में कंटेस्टेंट्स ने एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट और मुश्किल टास्क का सामना करते हुए फिनाले तक का सफर तय किया है. अब दर्शकों को बस उस पल का इंतजार है, जब इस सीजन के विनर के नाम का ऐलान होगा.

ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इस बार 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन की ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा. चलिए जानते हैं 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड फिनाले कब, कहां और कितने बजे देखा जा सकता है. 

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कब और कहां देख सकेंगे 'खतरों के खिलाड़ी 15'?

रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड फिनाले 3 और 4 अक्टूबर 2026 को रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा. दर्शक इसे टेलीविजन पर कलर्स टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. शो को हमेशा की तरह रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं और ग्रैंड फिनाले की कमान भी उन्हीं के हाथों में होगी.

 
 
 
 
 
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ये हैं शो के 6 फाइनलिस्ट

'खतरों के खिलाड़ी 15' के ग्रैंड फिनाले में अब कंटेस्टेंट्स के बीच ट्रॉफी के लिए आखिरी मुकाबला देखने को मिलेगा. शो के 6 फाइनलिस्ट रूबीना दिलैक, फरहाना भट्ट, अविनाश मिश्रा, ओरी, हर्ष गुजराल और ऋत्विक धनजानी हैं. सीजन में अब तक कई खिलाड़ियों ने अपने दमदार स्टंट और हिम्मत से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया है. अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट और करण वाही का नाम भी शुरुआत से ही फिनाले की रेस में चर्चा में रहा है. अब ट्रॉफी किसके नाम होगी, इसका खुलासा ग्रैंड फिनाले में ही होगा.

 
 
 
 
 
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रोहित शेट्टी के शो में दिखे कई खतरनाक स्टंट

'खतरों के खिलाड़ी 15' में इस बार कंटेस्टेंट्स को कई मुश्किल स्टंट का सामना करना पड़ा. शो की शूटिंग साउथ अफ्रीका में हुई, जहां खिलाड़ियों ने ऊंचाई, पानी और जानवरों से जुड़े टास्क किए. होस्ट रोहित शेट्टी ने पूरे सीजन में कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग चुनौतियां दीं और हर हफ्ते मुकाबला और भी कठिन होता गया. अब सीजन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और फैंस की नजरें ग्रैंड फिनाले पर टिकी हैं.

 
 
 
 
 
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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 30 Sep 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Khatron Ke Khiladi 15
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