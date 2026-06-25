'खतरों के खिलाड़ी 15 में स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKhatron Ke Khiladi 15: 'हौसला टूटा नहीं है...', स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट, खुद शेयर की फोटो

Khatron Ke Khiladi 15: 'हौसला टूटा नहीं है...', स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट, खुद शेयर की फोटो

Khatron Ke Khiladi 15: रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग के दौरान एक स्टंट करते वक्त फरहाना भट्ट घायल हो गईं. इस हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट लग गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 25 Jun 2026 02:23 PM (IST)
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रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग फाइनली खत्म हो चुकी है. इस शो का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स ने अभी इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि ये जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है. इसी बीच शूटिंग के दौरान फरहाना भट्ट एक स्टंट करते वक्त घायल हो गईं और उनके पैर में गंभीर चोट आई है. 

फरहाना भट्ट ने शेयर की फोटो
फरहाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके पैर पर लगी चोट साफ नजर आ रही है. फोटो में उनके पैर पर नीले और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें 'खतरों के खिलाड़ी 15' में स्टंट करते समय लगे हैं. उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'चोट के निशान हैं, लेकिन हौसला टूटा नहीं है.' 

Khatron Ke Khiladi 15: 'हौसला टूटा नहीं है...', स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट, खुद शेयर की फोटो

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फरहाना भट्ट के लिए परेशान हुए फैंस
फरहाना के पैर में लगी चोट ने उनके फैंस की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानने को उत्सुक हो गए हैं कि उन्होंने शो में कौन-कौन से खतरनाक स्टंट किए हैं. इससे पहले 'खतरों के खिलाड़ी 15' के कंटेस्टेंट ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान उनके हाथ-पैर में चोट के निशान साफ नजर आए, जो उन्हें शो की शूटिंग के दौरान लगे हैं. 

Khatron Ke Khiladi 15: 'हौसला टूटा नहीं है...', स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट, खुद शेयर की फोटो

खत्म हो गई 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग
बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी खुद होस्ट रोहित शेट्टी ने दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शो के कंटेस्टेंट्स के साथ फोटोज शेयर करते हुए लिखा था कि ये सीजन बहुत ही थकाने वाले और फिजिकली चैलेंजिंग था, लेकिन ऐसा होगा जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा. 

 
 
 
 
 
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इस शो में गौरव खन्ना, रुबीना दिलाइक, फरहाना भट्ट, ओरी, हर्ष गुजराल, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, जैस्मिन भसीन, अविनाश मिश्रा, अविका गौर, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा और रुहानिका धवन जैसे सेलेब्स नजर आएंगे. 

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Published at : 25 Jun 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Rohit Shetty Farrhana Bhatt
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