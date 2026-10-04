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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKBC 18: विजयनगर साम्राज्य से जुड़े 12.5 लाख के सवाल पर अटके ऑयल इंडिया कर्मचारी, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

KBC 18: विजयनगर साम्राज्य से जुड़े 12.5 लाख के सवाल पर अटके ऑयल इंडिया कर्मचारी, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

KBC 18: ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में एक सवाल ने ऑयल इंडिया कर्मचारी को मुश्किल में डाल दिया. विजयनगर साम्राज्य से जुड़े 12.5 लाख रुपये के सवाल पर उन्होंने गेम क्विट कर दिया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 10:20 AM (IST)
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सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. हालिया एपिसोड में असम के ऑयल इंडिया कर्मचारी सुप्रियो भट्टाचार्जी हॉट सीट पर पहुंचे. उन्होंने बिग बी के एक के बाद एक सवालों के सही जवाब देते हुए शानदार गेम खेला. हालांकि, 12.5 लाख रुपये के सवाल पर वो अटक गए.

खास बात यह थी कि ये सवाल विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा था. सुप्रियो भट्टाचार्जी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने गेम क्विट करने का फैसला किया. उन्होंने 12.5 लाख रुपये गंवा दिए और 7.5 लाख रुपये लेकर घर लौटे. आखिर क्या था वो सवाल, जिसका सही जवाब न दे पाने की वजह से सुप्रियो भट्टाचार्जी 12.5 लाख रुपये जीतने से चूक गए? क्या आपको इस सवाल का जवाब पता है? आइए जानते हैं.

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सवाल था- 

1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर शुरुआत में किस राजवंश का शासन था?

ऑप्शन थे:

A. सालुव
B. तुलुव
C. संगम
D. अराविदु

सुप्रियो को इस सवाल का जवाब नहीं पता था. ऐसे में उन्होंने अपनी जीती हुई रकम को जोखिम में डालने के बजाय गेम छोड़ने का फैसला किया और 7.5 लाख रुपये लेकर घर लौट गए.

 
 
 
 
 
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क्या आप जानते हैं सवाल का सही जवाब?

सुप्रियो भट्टाचार्जी को इस सवाल का जवाब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने गेम छोड़ दिया. गेम क्विट करने के बाद अमिताभ बच्चन ने बताया कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन C. संगम था.

 
 
 
 
 
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संगम वंश ने की थी विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत

विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी. शुरुआत में इस साम्राज्य पर संगम वंश का शासन था. इसका नाम उनके पिता संगम के नाम पर रखा गया था. संगम वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले चार राजवंशों में पहला था. इसके बाद सालुव, तुलुव और आखिर में अराविदु वंश ने शासन किया.

हरिहर प्रथम को विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है, जबकि उनके बाद बुक्का राय प्रथम ने सत्ता संभाली और साम्राज्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Oct 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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