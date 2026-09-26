गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'उसे वहीं गाड़ देना था...', अमिताभ बच्चन से मिलने आया था कसाब? बिग बी बोले- 'गोली मार देता'

'उसे वहीं गाड़ देना था...', अमिताभ बच्चन से मिलने आया था कसाब? बिग बी बोले- 'गोली मार देता'

Amitabh Bachchan On Kasab: कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 18 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने आतंकी अजमल कसाब पर गुस्सा जाहिर किया. एक्टर ने उसके दावे पर कहा कि वो उसे वहीं गोली मार देते.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Sep 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का सीजन 18 किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है. शो में एक्सर कोई किस्सा या कहानियां अमिताभ बच्चन शेयर करते रहते हैं. कई बार कंटेस्टेंट्स भी अपनी इमोशनल कहानी शेयर करते हैं और बिग बी को इमोशनल कर देते हैं. लेकिन हालिया एपिसोड में कुछ और देखने के लिए मिला. बिग बी ने अजमल कसाब के उस दावे पर गुस्सा जाहिर किया जब उसने कोर्ट में कहा था कि वो उनसे मिलने के लिए आया था. 

दरअसल, 'केबीसी 18' के नए एपिसोड में 'परहार' की स्टारकास्ट राजकुमार राव और वामिका गब्बी पहुंचे. उनके साथ अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम भी थे. इस दौरान बिग बी ने इनसे 26/11 आतंकी हमले की घटना के बारे में बात की और इसी बातचीत में उज्जवल निकम ने बताया कि कैसे बचने के लिए शुरुआत में कसाब ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया कि वो उनसे मिलने के लिए आया था क्योंकि वो उनका फैन था.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
Bigg Boss 20: रीति तिवारी को उदिति सिंह पर पर्सनल कमेंट करना पड़ा भारी, सलमान खान ने लगाई क्लास
'बिग बॉस 20': रीति तिवारी के पर्सनल कमेंट्स पर भड़के सलमान खान, देखें प्रोमो
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: राही की बातों से टूटी अनुपमा, इंदुमती की साजिश का होगा पर्दाफाश
राही की बातों से टूटी अनुपमा, इंदुमती की साजिश का होगा पर्दाफाश
टेलीविजन
Bigg Boss 20: माता-पिता के तलाक को याद कर इमोशनल हुईं रीति तिवारी, बोलीं- 'पापा को काफी समय तक उम्मीद थी...'
बिग बॉस 20: माता-पिता के तलाक को याद कर इमोशनल हुईं रीति तिवारी, बोलीं- 'पापा को उम्मीद थी...'
टेलीविजन
दूसरी शादी के लिए रात में पंडित ढूंढ रही थीं अर्चना पूरन सिंह, टीवी से बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप
दूसरी शादी के लिए रात में पंडित ढूंढ रही थीं अर्चना, टीवी से बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप

अजमल कसाब की फांसी में 4 साल क्यों लगे? 

शो में अमिताभ बच्चन ने पूछा अजमल कसाब को फांसी में 4 साल क्यों लगा? बिग बी ने कहा, 'उसे तो वहीं गाड़ देना चाहिए था. इतना वक्त क्यों लगा?' तो इस पर उज्जवल निकम ने कहा, 'ये जो हमारे देश का संविधान, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है. वो आज पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है. ये इसलिए बता रहा हूं कि जब ये अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया और जब कोर्ट के सामने पेश किया गया. मेरी एक स्ट्रैटजी है कि किसी भी इंसान को पकड़ा गया है पहले उसे देखता हूं, उसकी बॉडी लेंग्वेज, बात करने का तरीका देखता हूं तो मैं उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूं.'

यह भी पढ़ें: नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?

उज्जव आगे बताते हैं, 'अजमल कसाब जब कोर्ट में आया तो वो मुझे घूर के देख रहा था, मैं उसे देख रहा था. वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था. उसने कोर्ट में हथकंडों का इस्तेमाल किया. फांसी तो उसे मिलना जरूरी था लेकिन कानून के माध्यम से. लोगों की अपेक्षा थी. रूल ऑफ लॉ हमारे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ है. पहले कसाब जब आया कोर्ट में तो उसने कहा कि सर मैं 26/11 को नहीं पकड़ा गया. मुझे 6 नवंबर को जुहू चौपाटी में पकड़ा गया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

अमिताभ बच्चन बोले- गोली मार देता...

उज्जवल निकम ने बताया, 'आपको ताज्जुब होगा, जो आगे उसने कहा था कि मैं तो अमिताभ जी को देखने के लिए आया था. ये सच में हुआ है.' इस पर बिग बी ने फट से रिएक्शन दिया और गुस्से में कहा, 'नहीं-नहीं, सर अगर वो आया होगा तो वो हमार घर से जाने वाला नहीं था. वहीं हम गोली मार देते उसे.' उज्जवल बताते हैं, 'वो बहुत झूठा था और कहा कि रॉ ने उसे पकड़ा था. मैं नाबालिग हूं. मेरे खिलाफ केस चला नहीं सकते. अब ऐज प्रूव कहां से लाएं. पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करने वाला था. कोर्ट में मैंने अलकायदा की लिस्ट दिखाया था कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को कैसे गुमराह करना? कोर्ट में क्या हथकंडे अपनाना.'

यह भी पढ़ें: 2026 की बॉलीवुड की 7 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जिन्होंने 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

उज्जवल कहते हैं, 'हमारे कानून की यही खासियत है कि जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए उसे इनोसेंट माना जाए और हर अपराधी के पास खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए भी राइट्स है. इसलिए टाइम लगा. वो फायरिंग प्रैक्टिस में स्टूडेंट नंबर फर्स्ट था. बाद में उसने कोर्ट को गुमराह करने के लिए ये भी कहा कि मेरे साथी स्माइल ने मारा मैंने कुछ नहीं किया. जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें छोटी बच्ची को गोली मारी तो वो हंस रहा था. हमने कोर्ट में ये दलील पेश की. पाकिस्तान भी इस पर सवाल नहीं उठा पाया और ये हमारे कानून की जीत थी. उसके बचाव के लिए दो वकील मिले थे और हम सरकार की ओर से अकेले थे.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan KBC 18
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Bigg Boss 20: रीति तिवारी को उदिति सिंह पर पर्सनल कमेंट करना पड़ा भारी, सलमान खान ने लगाई क्लास
'बिग बॉस 20': रीति तिवारी के पर्सनल कमेंट्स पर भड़के सलमान खान, देखें प्रोमो
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: राही की बातों से टूटी अनुपमा, इंदुमती की साजिश का होगा पर्दाफाश
राही की बातों से टूटी अनुपमा, इंदुमती की साजिश का होगा पर्दाफाश
टेलीविजन
Bigg Boss 20: माता-पिता के तलाक को याद कर इमोशनल हुईं रीति तिवारी, बोलीं- 'पापा को काफी समय तक उम्मीद थी...'
बिग बॉस 20: माता-पिता के तलाक को याद कर इमोशनल हुईं रीति तिवारी, बोलीं- 'पापा को उम्मीद थी...'
टेलीविजन
दूसरी शादी के लिए रात में पंडित ढूंढ रही थीं अर्चना पूरन सिंह, टीवी से बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप
दूसरी शादी के लिए रात में पंडित ढूंढ रही थीं अर्चना, टीवी से बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira के फरार होते ही Poddar House में मचा कोहराम, टूटे Armaan-Abhira!
Bollywood News: गोविंदा-कोमल की मंदिर यात्रा के बाद सुनीता का बयान, विवाद में आया नया मोड़ (26.09.26)
पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
राजस्थान
जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी
जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी
क्रिकेट
'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल
'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
इंडिया
'मुझे नजरबंद कर दिया गया', रैली में जाने से पहले भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 'बीजेपी के गुंडों...'
'मुझे नजरबंद कर दिया गया', रैली में जाने से पहले भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 'बीजेपी के गुंडों...'
दिल्ली NCR
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget