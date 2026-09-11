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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बहुत ही खतरनाक इम्तेहान होता है...' KBC 18 में इस चीज से हैरान रह गए अमिताभ बच्चन

'बहुत ही खतरनाक इम्तेहान होता है...' KBC 18 में इस चीज से हैरान रह गए अमिताभ बच्चन

दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का हिस्सा हाल ही में एक आईआईटी ग्रेजुएट बना था. इस दौरान बिग बी ने उनसे बात करते हुए कहा कि ये परीक्षा बहुत कठिन होती है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Sep 2026 10:05 PM (IST)
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भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नायक माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने फैंस को छोटे पर्दे के जरिए एंटरटेन कर रहे हैं. फिलहाल अमिताभ बच्चन अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन में व्यस्त हैं. अक्सर ही अमिताभ बच्चन शो के कंटेस्टेंट से कुछ ऐसा कह देते हैं या पूछ लेते हैं जो फैंस के बीच चर्चा में आ जाता है. हाल ही में एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए बिग बी ने IIT की परीक्षा को बेहद कठिन बताया.

बिग बी बोले- 'बहुत ही खतरनाक इम्तेहान होता है...'

हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो पर एक आईआईटी ग्रेजुएट कंटेस्टेंट कृतज्ञ नैय्यर पहुंचे थे. उन्होंने बिग बी के सामने शानदार खेल दिखाया और बताया कि उन्होंने आईआईटी रूड़की से इंजीनियरिंग की है. ये सुनते ही अमिताभ बच्चन ने गजब का रिएक्शन दिया. दिग्गज एक्टर ने कहा, 'बहुत ही खतरनाक इम्तेहान होता है आईआईटी, कैसे आपने पास कर लिया?'

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कंटेस्टेंट बोला- IIT की वजह से अच्छा करियर और पत्नी भी मिली

कृतज्ञ नैय्यर ने बिग बी की बात सुनने के बाद कहा, 'सर मेरे आस-पास बहुत सारे लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे. मेरी बड़ी बहन IIT BHU गई थीं और मेरे बहुत सारे दोस्त भी आईआईटी की तैयारी कर रहे थे. मैं एक बार दीदी के कॉलेज गया था. मैं तब बॉयज हॉस्टल में चले गया था और तब मैं 8वीं क्लास में था. मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे वहां से मोटिवेशन मिला कि मुझे भी आईआईटी कर लेना चाहिए. तो मैंने 9वीं से 12वीं तक कोचिंग की और फिर आईआईटी में सेलेक्शन हो गया. मुझे पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी हैं. मेरे पापा भी इंजीनियर थे. मेरी दोनों बहनों ने भी इंजीनियरिंग की थी.' 

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पता था कि मुझे जॉब और एक अच्छा स्टेबल करियर चाहिए तो ये चीज मुझे बहुत क्लियर थी. इसके अलावा आईआईआटी ने मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है. आईआईटी ने मुझे जॉब दी, अच्छा करियर दिया और इसके अलावा सर मेरी वाइफ भी मुझे आईआईटी रूड़की में ही मिली थी.'

'KBC 18' के बारे में

बता दें कि कौन 'बनेगा करोड़पति 18' की शुरुआत 10 अगस्त से हुई थी. ये शो सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे से सोनी टीवी पर आता है. वहीं ओटीटी पर इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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