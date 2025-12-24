अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17'के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत बिहार के नवादा से ताल्लुक रखने वाले कंटेस्टेंट लकी खान के रोलओवर से हुई. उन्होंने पिछले एपिसोड में 5,00,000 रुपये जीते थे और सुपरसंदूक जीतने के बाद अपनी ऑडियंस पोल लाइमलाइन को फिर से एक्टिव कर लिया.

होस्ट अमिताभ बच्चन ने फिर से शो को शुरू किया और 7,50,000 रुपये के लिए पहला सवाल पूछा.इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है?.लकी को इस सवाल का जवाब पक्का पता नहीं था. इसलिए उन्होंने अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करने का फैसला लिया.

ऐसे में उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वाले जवाब (ऑप्शन D) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लॉक कर दिया.शो आगे बढ़ने पर अमिताभ बच्चन ने 18 साल के लकी से प्राइज मनी से रिलेटेड प्लान के बारे में पूछा.लकी ने बताया कि उनका सपना डॉक्टर बनने का है, इसलिए वो एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहते हैं.

फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं लकी

उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन की फीस बहुत ज्यादा महंगी होती है. ऐसे में वो अपने किसान पिता पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते हैं. लकी ने कहा,'डॉक्टर बनने का मेरा सपना महंगा है. एबीबीएस में जो फीस लगती है, मैं चाहूंगा की मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं. क्योंकि, मिडिल क्लास फैमिली मुश्किल से फीस अफोर्ड कर सकती है. मैं कोशिश कर रहा हूं कि NEET के जरिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं, उसमें कम फीस रहती है.'

अमिताभ बच्चन ने लकी को उनके अच्छे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं कीं. लकी को इसके बाद 12, 50,00 रुपये के लिए एक सवाल का सामना करना पड़ा. इसमें से कौन सा स्थान, जो एक IIT का भी घर, स्वतंत्र भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे शुरुआती खुदाई में से एक की गई थी?. लकी ने अपनी आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हों कोई मदद नहीं मिली.उसके बाद लकी ने शो छोड़ने का फैसला किया और बिग बी ने उन्हें अनुमान लगाने को कहा.उन्होंने ऑप्शन A) चंदनगर चुना जो गलत था. इसका सही जवाब ऑप्शन C)रूपनगर था.

