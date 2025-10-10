टीवी की इन हसीनाओं ने पति के लिए रखा व्रत, करवा चौथ पर 16 श्रृंगार कर लगीं बला की हसीन

टीवी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस आज करवा चौथ का व्रत रखते हुए अपने पति के साथ ये त्योहार सेलिब्रेट कर रही हैं. सभी एक्ट्रेसेस इस मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट में बला की खूबसूरत लग रही हैं. आइए इन हसीनाओं का खूबसूरत लुक देखते हैं.

1. आरती सिंह

गोविंदा की भांजी और मशहूर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने अपने पति दीपक चौहान के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए अपने स्पेशल मोमेंट की झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं. जब अदाकारा ने अपने पति के पांव छुए तो पति दीपक चौहान ने भी अपनी गृहलक्ष्मी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया.

2. हिना खान

करवा चौथ के मौके पर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान भी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आईं. पति रॉकी जायसवाल संग हसीना ने अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया. अभिनेत्री ने लाल रंग का सूट कैरी किया इसके साथ उन्होंने लाल बनारसी दुपट्टा कैरी किया था. हेवी गोल्डन नेकलेस और इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. इतना ही नहीं रॉकी ने भी अपनी पत्नी को आईफोन 17 गिफ्ट किया. हिना खान ने अपने इन खास पलों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.





3. मौनी रॉय

टीवी की नागिन यानी मौनी रॉय का भी इस मौके पर ट्रेडिशनल अंदाज देखा गया. पति सूरज नांबियार संग उन्होंने ये त्योहार सेलिब्रेट किया. इसकी तस्वीरें मौनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. आइवरी साड़ी में हैवी जूलरी के साथ बालों में गुलाब लगाए एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है.

4. अविका गौर

नई नवेली दुल्हन अविका गौर और उनके पति मिलिंद चंदवानी ने भी करवा चौथ को पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया. इस न्यूली वेड जोड़ी की करवा चौथ की तस्वीरों का सभी को बेसब्री से इंतजार था. एक्ट्रेस ने फैंस संग तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि करवा चौथ के मौके पर उनके पति मिलिंद ने उन्हें सरप्राइज भी दिया है.





5. युविका चौधरी

टीवी के पॉपुलर कपल युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. कपल ने भी पारंपरिक अंदाज से इस खास त्यौहार को सेलिब्रेट किया. इस एडोरेबल कपल की कई फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें युविका चौधरी हैवी डिजाइनर सूट कैरी करते नजर आईं तो वहीं प्रिंस नरूला भी व्हाइट शेरवानी में बेहद डैशिंग नजर आएं.





6. दिशा परमार

पॉपुलर सिंगर राहुल वैद्य ने आज अपनी पत्नी पर खूब प्यार लुटाया. दोनों ने सज सवरकर करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया है. सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पत्नी संग एक स्टोरी शेयर की हैं. इस वायरल फोटो में कपल का ये क्यूट मोमेंट देख फैंस उनकी बलाएं ले रहे हैं.





7. सुरभि ज्योति

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक सुरभि ज्योति भी करवा चौथ सेलिब्रेशन का हिस्सा बनीं. ऑरेंज सूट में खुले बालों और छोटी सी बिंदी में उनका ये लुक वाकई काफी प्यारा लग रहा है. माथे पर सिंदूर लगाए हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी ये तस्वीर शेयर की है.





8. देबिना बनर्जी

हर साल की तरह इस साल भी देबिना बनर्जी ने धूम–धाम से करवा चौथ का त्यौहार मनाया. पति गुरमीत चौधरी के लिए उन्होंने व्रत रखते हुए श्रृंगार किया. पारंपरिक बंगाली लाल सफेद साड़ी को उन्होंने गोल्डन ब्लाउज के साथ पेयर किया था. लाल बिंदी और सिंदूर में हसीना इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उनसे नजरें फेर पाना मुश्किल है.





9. श्रद्धा आर्या

श्रद्धा आर्या का ये करवा चौथ का त्यौहार कुछ अलग रहा. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में वीडियो शेयर किया. इसमें हसीना हेवी डिजाइनर पिंक कलर के सूट में नजर आ रही हैं. नो मेकअप लुक में भी उनका ऐसा नेचुरल ग्लो देखने लायक है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि करवा चौथ का व्रत करते हुए भी वो शूटिंग पर जा रही हैं. ये पोस्ट उनके काम के लिए जज्बे को साफ दर्शाता है.





10. भारती सिंह

लाफ्टर क्वीन भारती सिंह भी टीवी इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने करवा चौथ का त्यौहार सेलिब्रेट किया. भारती ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पिंक कलर के बनारसी सिल्क साड़ी में अपनी तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने ब्लू कलर का ब्लाउज पेयर किया था. फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन के जरिए सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी हैं.

11. अंकिता लोखंडे

करवा चौथ पर टीवी की पॉपुलर बहु अंकिता लोखंडे ने बहुत ही सादगी भरे अंदाज में सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी. ग्रीन कलर की साड़ी में स्टेटमेंट जूलरी में उनका ये लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.