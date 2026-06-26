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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनViral Video: करिश्मा कपूर ने सेट पर सेलिब्रेट किया बर्थडे, बाइक पर निकली अंश की बारात, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: करिश्मा कपूर ने सेट पर सेलिब्रेट किया बर्थडे, बाइक पर निकली अंश की बारात, देखें वायरल वीडियो

करिश्मा कपूर ने डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' के सेट पर गीता कपूर और टेरेंस लुईस के साथ अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. वायरल वीडियो में करिश्मा अपना बर्थडे केक काटती हुई नजर आ रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 26 Jun 2026 02:18 PM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर 52 साल की हो गई हैं. उन्होंने 25 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने उन्हें बर्थडे विश किया. अब करिश्मा के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आ गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में करिश्मा बेहद खुश नजर आ रही हैं.  

गीता कपूर और टेरेंस लुईस संग सेलिब्रेट किया बर्थडे
करिश्मा ने डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' के सेट पर गीता कपूर और टेरेंस लुईस के साथ अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. वायरल वीडियो में करिश्मा अपना बर्थडे केक काटती हुई नजर आ रही हैं. इसके बाद उन्होंने गीता कपूर और टेरेंस लुईस को अपने हाथों से केक खिलाकर इस खास पल को सेलिब्रेट किया. सास बहू और साजिश ने ये वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. 

 
 
 
 
 
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कैसा है करिश्मा कपूर का लुक?
करिश्मा के लुक की बात करें तो वह ब्लू कलर की खूबसूरत ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस आउटफिट में उनका स्टाइलिश और एलिगेंट अंदाज देखने लायक है. उन्होंने मिनिमल मेकअप, ओपन हेयर और बेहद सटल एक्सेसरीज के साथ अपना लुक पूरा किया, जो उन पर खूब जंच रहा है.

बाइक पर निकली अंश की बारात
सास बहू और साजिश ने इंस्टाग्राम पर रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के सेट से एक और वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अंश की बारात मोटरसाइकिलों पर निकलती नजर आ रही है. बारात में शामिल सभी लोग जमकर डांस करते और जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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डांस प्रैक्टिस करते दिखे सेलेब्स
एक अन्य वीडियो स्मृति ईरानी के लोकप्रिय शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सेट से वायरल हो रहा है, जिसमें वैष्णवी और रियो की शादी के लिए स्टार्स डांस प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी एक्टर्स पूरे उत्साह के साथ परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे हैं.

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गुरु और रूहानी की केमिस्ट्री ने जीता दिल
सास बहू और साजिश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लव स्टोरी ड्रामा 'इश्क जुनूनी' के कलाकार अंजलि शर्मा और अभिषेक सिंह पठानिया ऑफ स्क्रीन साथ में लंच करते नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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गुरु और रूहानी की शानदार बॉन्डिंग और प्यारी केमिस्ट्री ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है. वीडियो पर फैंस भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं. 

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Published at : 26 Jun 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Karisma Kapoor VIRAL VIDEO
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