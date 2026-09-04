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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजन्माष्टमी के मौके पर करिश्मा तन्ना ने रिवील किया बेटे का नाम, बेहद खास है मतलब

जन्माष्टमी के मौके पर करिश्मा तन्ना ने रिवील किया बेटे का नाम, बेहद खास है मतलब

टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने जुलाई में अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था. एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया था. अब उन्होंने अपने बेबी बॉय का नाम रिवील कर दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के घर जुलाई में किलकारी गूंजी थी. एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया था. वहीं अब हाल ही में करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर  कर अपने लाडले बेटे का नाम भी रिवील कर दिया है. 

करिश्मा तन्ना ने रिवील किया बेटे का नाम
कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर करिश्मा तन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिस पर लिखा है, वेद तन्ना बंगेरा. इसका मतलब एक्ट्रेस के बेटे का नाम वेद है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, कान्हा के आशीर्वाद से, हम प्यार के साथ अपने छोटे से चमत्कार से आपको मिलवा रहे हैं. वेद तन्ना बंगेरा.'

उन्होंने बेटे के नाम का मतलब बताते हुए लिखा, 'एक ऐसा नाम जिसका मतलब है पवित्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता और रोशनी.'

 
 
 
 
 
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करिश्मा तन्ना की इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक सब जमकर प्यार लुटा रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः जन्माष्टमी पर राधा बनीं हेमा मालिनी, 'राधा रास बिहारी' में दिखा ड्रीम गर्ल का खूबसूरत अंदाज

शादी के 4 साल बाद बने पैरेंट्स
बता दें, करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा शादी के 4 साल बाद एक बच्चे के पैरेंट बने है. कपल ने 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक बेटे का वेलकम किया. उन्होंने सोशल मीडिया एक प्यारी सी पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की थी. कपल ने लिखा था, हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद यहां है. 29 जुलाई 2026.'

 
 
 
 
 
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करिश्मा ने अप्रैल में अपनी प्रेग्रेंसी अनाउंस की थी. करिश्मा ने अप्रैल में 'मॉम' और 'डैड' लिखी कैप के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी थी. अपनी प्रेग्रेंसी के दौरान उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कई तस्वीरें भी शेयर की थी.

बता दें, करिश्मा तन्ना की शादी 5 फरवरी 2022 को हुई थी. उन्होंने मुंबई में बिजनेसमैन वरुण बंगेरा के साथ शादी की थी. शादी परिवार और खास दोस्तों के बीच हुई थी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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Karishma Tanna
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