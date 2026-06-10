छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश 33 साल की हो गई हैं. वो 10 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर टीवी सेलेब्स और फैंस लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. वहीं, अब तेजस्वी प्रकाश के मंगेतर और टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया है.

'मुझे तुम्हारा "मैन" होने पर गर्व है'

करण कुंद्रा ने इंस्टाग्राम पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी मंगेतर तेजस्वी प्रकाश के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. करण ने तेजस्वी पर प्यार लुटाते हुए कैप्शन में लिखा, 'सबसे निडर और सबसे खास छोटी बच्ची को जन्मदिन की बधाई... मुझे तुम्हारा 'मैन' होने पर गर्व है. ऐसे ही चमकती रहो.'

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कैसा है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का लुक?

तस्वीरों में तेजस्वी का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने ब्लैक फ्लोर-लेंथ ड्रेस पहनी है, जिसमें फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और शीयर डिटेलिंग दी गई है. ड्रेस का टॉप कॉर्सेट स्टाइल में है, जो फिगर को बहुत स्टाइलिश तरीके से हाईलाइट कर रहा है. दुपट्टा-स्टाइल ड्रेपिंग उनके लुक को और भी एलीगेंट बना रही है. वहीं, करण ने ब्लैक टक्सीडो स्टाइल आउटफिट कैरी किया है, जिसमें वेलवेट जैकेट और फॉर्मल शर्ट का कॉम्बिनेशन उनके लुक को क्लासिक और रिफाइंड बना रहा है.

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने की सगाई

बता दें कि बीते महीने करण कुंद्रा ने नेटफलिक्स के शो 'देसी बलिंग' में तेजस्वी प्रकाश को शादी के लिए प्रपोज किया था. करण ने तेजस्वी को बड़ी-सी डायमंड की अंगूठी पहनाई थी. अब फैंस इस कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों टीवी रियलिटी शो 'लाफ्टर चेफ्स 3' में नजर आ रहे हैं.

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