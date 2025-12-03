कपिल शर्मा ने खुद का उड़ाया मजाक, TV पर किया तंज, बोले- 'ढेले की मेहनत नहीं होती'
Kapil sharma Jokes: कपिल शर्मा का कहना है कि टीवी ने उन्हें बेहद आलसी और अनफिट बना दिया था. उन्होंने खुद अपनी फिटनेस का मजाक बनाते हुए अपनी तुलना मिट्टी के ढेले से कर डाली.
कपिल शर्मा की ‘किस किसको प्यार करूं 2’ फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म के प्रमोशन में कपिल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वह फिल्म के सभी स्टार टीम के साथ मिलकर इंटरव्यू दे रहे हैं. हाल ही में कपिल अपनी टीक के साथ कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के शो में शामिल हुए. इस शो में उन्होंने अपनी फिटनेस और फिल्म प्रोड्यूसर अब्बास-मस्तान के उस फैसले का मजाक बनाया जो उन्होंने फिल्म में बतौर लीड एक्टर कपिल को चुना.
अब्बास-मस्तान की उड़ाई खिल्ली!
शो में बात करते हुए कपिल अब्बास-मस्तान से बात करते हुए कहा, आपने शाहरुख खान को लॉन्च किया और फिर मुझे लॉन्च किया. इस बीच आपको कोई नहीं मिला?. यहां पर कपिल ने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर और किस किसको प्यार करूं से अपने बॉलीवुड डेब्यू का जिक्र किया. कपिल की बातें सुनकर अब्बास-मस्तान हंसने लगे.
फिटनेस के खोले राज
आगे जब हर्ष लिम्बाचिया ने कपिल के फिटनेस को लेकर सवाल किया तो, कपिल ने हंसते हुए कहा कि वो इसलिए इसलिए फिट रहने की कोशिश की ताकि वह भी दर्शकों को दिखा सके कि वो भी 3-4 लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं. कपिल ने आगे कहा कि फिल्म फिरंगी में वह काफी फिट थे. इसलिए उन्होंने फैसला किया कि फिल्म चाहे मिले या न मिले लेकिन वह अब खुद को फिट ही रखेंगे.
टीवी पर कोई पैमाना नहीं
आगे कपिल का कहना है कि टीवी पर वह काफी आलसी हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि टीवी पर कोई पैमाना नहीं होता कि आप मोटे हो जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. टीवी पर काम मिलता रहता है. वो भी सोफे पर बैठे-बैठे. एक ढेले की मेहनत वहां नहीं होती. जब आप टीवी पर काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग काम करता है. इसके अलावा और कोई काम नहीं होता.
बता दें कि कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म किस किसको प्यार करूं-2 की कहानी बेहद दिलचस्प है. फिल्म में वह चार पत्नियों के पति बने हुए हैं. फिल्म में कपिल के अलावा पारुल गुलाटी, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और हीरा वरीना हैं. कपिल इन सभी के साथ रोमांस करने वाले हैं.
