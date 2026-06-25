हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सेट पर बुलाकर की थी तारीफ', 'अपराजिता' के नेचर को लेकर बोले कंवर ढिल्लों, बारिश वाले सीन का खुला राज

'सेट पर बुलाकर की थी तारीफ', 'अपराजिता' के नेचर को लेकर बोले कंवर ढिल्लों, बारिश वाले सीन का खुला राज

Kanwar Dhillon Interview: हाल ही में इंटरव्यू में टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों ने एक्ट्रेस सृति झा की जमकर तारीफ की. साथ ही उनके शो के वायरल बारिश वाले सीन को लेकर खुलासा किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया में को-स्टार्स के बीच ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग फैंस की उत्सुकता जगाती है. हाल ही में एबीपी न्यूज से बातचीत में टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों ने अपनी को-स्टार सृति झा और शब्बीर अहलूवालिया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. साथ ही, वायरल हुए 'बारिश में वड़ा पाव' वाले वीडियो का राज भी बताया, जो अब फैंस को एक्साइटेड कर रहा है.

सृति झा ने खुद बुलाकर की थी तारीफ

एक्टर कंवर ढिल्लों ने बताया कि सृति झा के साथ काम करना उनके लिए 'एक खुशी की बात' रही है. उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर किया, 'जब मैं सृति से पहली बार मिला था, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था. पर वो उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने मेरे पास आकर खुद कहा, 'मैं आपसे मिलना चाहती थी'. उन्होंने मेरे शो 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा' की तारीफ की.'

एक्टर ने आगे बताया, 'सृति ने मुझे कहा कि वो मेरा शो 'गुमराह' देखती थीं. टीवी इंडस्ट्री वाकई बहुत छोटी है. यहां सब एक दूसरे का काम देखते हैं, सराहना करते हैं.' इसके अलावा उन्होंने कहा, 'शब्बीर सर और सृति दोनों के साथ काम करके मजा आ गया. दोनों ही बहुत हम्बल और अच्छे हैं. सेट पर ऐसा माहौल मिलना मुश्किल है, जहां आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करें.'

सेट पर बुलाकर की थी तारीफ', 'अपराजिता' के नेचर को लेकर बोले कंवर ढिल्लों, बारिश वाले सीन का खुला राज

ये भी पढ़ें: शाहरुख खान की 'डंकी' ऑडियंस के साथ क्यों नहीं कर पाई कनेक्ट? राजकुमार हिरानी ने बताया

वायरल वीडियो का सच

इसी बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक्टर बारिश में कार के अंदर वड़ा पाव खाते दिखे थे. फैंस कन्फ्यूज थे कि ये असल जिंदगी का पल है या शूट का हिस्सा. इस पर एक्टर ने साफ किया,'वो असल में अपराजिता सीरियल का सीक्वेंस था. सीन में सचिन का किरदार अपराजिता को घर ले जा रहा था. शूट के बीच हमने मस्ती में कुछ वीडियो बना लिए थे, जो बाद में फैंस तक पहुंच गए.'

बता दें कि टीवी के पर्दे पर दिखने वाली दुश्मनी या रोमांस के पीछे अक्सर एक मजबूत ऑफ-स्क्रीन दोस्ती छिपी होती है. सृति झा जैसे एक्टर्स का जूनियर्स की सराहना करना बताता है कि टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट को पहचाना जाता है, चाहे आप नए हों या पुराने. वहीं उनका शो भी इन दिनों दर्शकों के बीच छाया हुआ है और खूब पसंद किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें: 'मैडम आप बैठ जाइए...' धूप में खड़ी दिग्गज एक्ट्रेस को शाहरुख खान ने लाकर दी कुर्सी, कहा- वो बहुत स्वीट पर्सन है

Input By : Snehil Yadav
और पढ़ें
Published at : 25 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Sriti Jha Kanwar Dhillon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'सेट पर बुलाकर की थी तारीफ', 'अपराजिता' के नेचर को लेकर बोले कंवर ढिल्लों, बारिश वाले सीन का खुला राज
'सेट पर बुलाकर की थी तारीफ', 'अपराजिता' के नेचर को लेकर बोले कंवर ढिल्लों, बारिश वाले सीन का खुला राज
टेलीविजन
सूरज नांबियार से अलग होने के बाद पहली बार मौनी रॉय ने किया रिएक्ट, बोलीं- मेरे दिल में किसी के लिए कड़वाहट नहीं
सूरज नांबियार से अलग होने के बाद पहली बार मौनी रॉय ने किया रिएक्ट, बोलीं- मेरे दिल में किसी के लिए कड़वाहट नहीं
टेलीविजन
Khatron Ke Khiladi 15: 'हौसला टूटा नहीं है...', स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट, खुद शेयर की फोटो
'खतरों के खिलाड़ी 15 में स्टंट के दौरान फरहाना भट्ट हुईं घायल, पैर में लगी चोट
टेलीविजन
तारक मेहता के 'रोशन सिंह सोढ़ी' ने लिखा अजय देवगन की 'धमाल 4' का स्क्रीनप्ले, शाहरुख संग भी कर चुके हैं फिल्म
तारक मेहता के 'रोशन सिंह सोढ़ी' ने लिखा अजय देवगन की 'धमाल 4' का स्क्रीनप्ले, शाहरुख संग भी कर चुके हैं फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर मचेगा भौकाल! Mirzapur The Movie के नए किरदार हिलाएंगे कलीन भैया की गद्दी? (25.06.26)
Anupamaa: Anupama के हंसते-खेलते परिवार में पुलिस की एंट्री, Ansh पर लगा बड़ा आरोप!
Sansani | Crime News: सिया/सोनम तो बेवफा है ! | Pune News
दिल कहे BUY, दिमाग कहे WAIT! Triumph Tracker 400 Review #autolive
₹5 लाख की कार आज ₹10 लाख की क्यों? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट! पुराने नेताओं के साथ सोनिया की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति
कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट! पुराने नेताओं के साथ सोनिया की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में BJP का NYO-NJD फॉर्मूला, मुकाबला कर पाएगा अखिलेश-राहुल का इंडिया अलायंस? समझें यहां
UP में BJP का NYO-NJD फॉर्मूला, मुकाबला कर पाएगा अखिलेश-राहुल का इंडिया अलायंस? समझें यहां
फ़ुटबॉल
ऐसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी कभी नहीं देखी होगी, सोने से बनी और जड़े गए 900 हीरे; आप भी ला सकते हैं घर
ऐसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी कभी नहीं देखी होगी, सोने से बनी और जड़े गए 900 हीरे; आप भी ला सकते हैं घर
क्रिकेट
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील के बाद लगातार सस्ता हो रहा सोना! इस महीने 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट्स से समझें- खरीदें या नहीं?
PM मोदी की अपील के बाद सोना सस्ता! जून में 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट से जानें- खरीदें या नहीं?
यूटिलिटी
Passport Fee: 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना दोगुना महंगा, कितने पेज के लिए कितनी लगेगी फीस, नए रेट जान लें
Passport Fee: 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना दोगुना महंगा, कितने पेज के लिए कितनी लगेगी फीस, नए रेट जान लें
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget