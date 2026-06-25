टीवी की दुनिया में को-स्टार्स के बीच ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग फैंस की उत्सुकता जगाती है. हाल ही में एबीपी न्यूज से बातचीत में टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों ने अपनी को-स्टार सृति झा और शब्बीर अहलूवालिया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. साथ ही, वायरल हुए 'बारिश में वड़ा पाव' वाले वीडियो का राज भी बताया, जो अब फैंस को एक्साइटेड कर रहा है.

सृति झा ने खुद बुलाकर की थी तारीफ

एक्टर कंवर ढिल्लों ने बताया कि सृति झा के साथ काम करना उनके लिए 'एक खुशी की बात' रही है. उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर किया, 'जब मैं सृति से पहली बार मिला था, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था. पर वो उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने मेरे पास आकर खुद कहा, 'मैं आपसे मिलना चाहती थी'. उन्होंने मेरे शो 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा' की तारीफ की.'

एक्टर ने आगे बताया, 'सृति ने मुझे कहा कि वो मेरा शो 'गुमराह' देखती थीं. टीवी इंडस्ट्री वाकई बहुत छोटी है. यहां सब एक दूसरे का काम देखते हैं, सराहना करते हैं.' इसके अलावा उन्होंने कहा, 'शब्बीर सर और सृति दोनों के साथ काम करके मजा आ गया. दोनों ही बहुत हम्बल और अच्छे हैं. सेट पर ऐसा माहौल मिलना मुश्किल है, जहां आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करें.'

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वायरल वीडियो का सच

इसी बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक्टर बारिश में कार के अंदर वड़ा पाव खाते दिखे थे. फैंस कन्फ्यूज थे कि ये असल जिंदगी का पल है या शूट का हिस्सा. इस पर एक्टर ने साफ किया,'वो असल में अपराजिता सीरियल का सीक्वेंस था. सीन में सचिन का किरदार अपराजिता को घर ले जा रहा था. शूट के बीच हमने मस्ती में कुछ वीडियो बना लिए थे, जो बाद में फैंस तक पहुंच गए.'

बता दें कि टीवी के पर्दे पर दिखने वाली दुश्मनी या रोमांस के पीछे अक्सर एक मजबूत ऑफ-स्क्रीन दोस्ती छिपी होती है. सृति झा जैसे एक्टर्स का जूनियर्स की सराहना करना बताता है कि टीवी इंडस्ट्री में टैलेंट को पहचाना जाता है, चाहे आप नए हों या पुराने. वहीं उनका शो भी इन दिनों दर्शकों के बीच छाया हुआ है और खूब पसंद किया जा रहा है.

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