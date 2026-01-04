पुरुष प्रधान दुनिया में महिलाओं के लिए एक मुकाम हासिल करना काफी मुश्किल होता है. वहीं बात जब कुछ साल पहले की हो तो यह और भी मुश्किल लगता है. लेकिन, कनिका टेकरीवाल ने सिस्टम से लड़ने के बजाय उसके अंदर रहकर अपनी अलग पहचान बनाई. कनिका टेकरीवाल इंडिया के पहले ट्रांसपेरेंट प्राइवेट एविएशन मार्केटप्लेस की फाउंडर हैं और अब वो शार्क टैंक इंडिया में नई शार्क के तौर पर शामिल हुई हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आज कनिका टेकरीवाल की नेटवर्थ 420 करोड़ रुपये से ज्यादा मानी जाती है और वो हुरुन रिच लिस्ट में शामिल सबसे कम उम्र की अमीर महिलाओं में से एक हैं. उनकी कंपनी JetSetGo अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को उड़ान भरवा चुकी है और 6,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर चुकी है. कंपनी के पास इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट एविएशन फ्लीट में से एक है, जिसमें 9 प्राइवेट जेट और 2 हेलिकॉप्टर शामिल हैं.

कनिका टेकरीवाल का सफर

इस बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से हुई थी. महज 21 साल की उम्र में कनिका ने अपनी कंपनी की नींव रखी. उनका आइडिया बिल्कुल आसान लेकिन अलग था. वो प्राइवेट एविएशन के लिए उबर जैसा मॉडल बनाना चाहती थीं, ताकि जेट खरीदकर उन्हें किराए पर दिया जा सके और इंडिया में प्राइवेट फ्लाइंग को ज्यादा आसान, साफ और व्यवस्थित बनाया जा सके.

View this post on Instagram A post shared by Kanika Tekriwal (@jetslacked)



संघर्षों के बारे में बताया

एक इंटरव्यू में कनिका टेकरीवाल ने अपनी कंपनी शुरू करने के शुरुआती संघर्षों के बारे में बताया. उन्होंने कहा- 'जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती थी. मेरे पास एक चैलेंजिग कॉम्बिनेशन था, मैं 21 साल की लड़की थी और एक ऐसी इंडस्ट्री में थी जहां पुरुषों का दबदबा था.' एयरपोर्ट पर भी लोग अक्सर उनकी भूमिका को गलत समझते थे.

5,600 रुपये इन्वेस्ट करके बनीं करोड़पति

कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा- 'लोग मुझसे पूछते थे, ‘मैम, क्या आप कैबिन क्रू में हैं?’ मैं अक्सर लाल रंग पहनती थी और लाल बैग लेकर जाती थी. कैपिटल जुटाना भी बेहद कठिन था. निवेशक जल्दी दरवाजे बंद कर देते थे.' कनिका ने बताया- 'जब मैं पैसे जुटाने गई, तो मुझसे पूछा गया कि मार्केट साइज क्या है? हर कोई दरवाजा बंद कर देता था. सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझ पर विश्वास किया.' लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कनिका मानती हैं कि ये सब उनके फायदे में गया. उन्होंने कहा, 'कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बिना ज्यादा पैसा जुटाए मैंने यह कैसे किया. मैंने अब तक केवल 5,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और हम इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जेट फ्लीट ऑपरेट करते हैं.'

‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ जज करेंगी कनिका

आज कनिका की एविएशन कंपनी सिर्फ फ्लाइट्स चार्टर करने तक सीमित नहीं है. कंपनी एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट, ओनरशिप सलाह, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जैसी सेवाएं देती है और भविष्य के एयरवेशन जैसे इलेक्ट्रिक और वर्टिकल टेक-ऑफ एयरक्राफ्ट की तैयारी कर रही है. कनिका का ये सफर और भी लोगों तक पहुंचा जब वह ‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ में जज के रूप में शामिल हुईं. उनका पैनल पर होना इस दशक लंबे सफर का प्रतीक है, जो बिना बाहरी फंडिंग और शॉर्टकट के तय हुआ.