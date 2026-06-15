'नागिन 7' के आखिरी दिन कनिका मन के छलके आंसू, एकता कपूर ने लिखा- हमारा ड्रैगन रो रहा है...

एकता कपूर का सबसे पॉपुलर और सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' अब खत्म हो चुका है. करीब 6 महीने तक इस शो ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इसकी कहानी ने सभी को स्क्रीन से बंधे रखा. अब शो के खत्म होने के बाद कलाकारों ने कई तस्वीरें शेयर कर भावुक पोस्ट शेयर किया हैं.

रोते हुए वीडियो किया शेयर

हाल ही में 'राधिका' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कनिका मन ने रोते हुए वीडियो शेयर किया. साथ ही शो की बीटीएस तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, 'राधिका अब इस सफर को अलविदा कह रही है, लेकिन ड्रैगन कभी सच में खत्म नहीं होते. मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूं कलर्स टीवी, मेरी सबसे पसंदीदा एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स की पूरी टीम और उन सभी लोगों को जिन्होंने राधिका पर भरोसा किया और उसे इतना प्यार दिया. आप सभी के प्यार और समर्थन की वजह से ही यह किरदार इतना खास बन पाया. हम सब मिलकर इस ड्रैगन की विरासत और उसकी यादों को हमेशा जिंदा रखेंगे.'

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एकता कपूर ने किया कमेंट

वहीं कनिका के इस पोस्ट पर एकता कपूर ने कमेंट किया, 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा ड्रैगन रो रहा है. आग उगलने वाला ड्रैगन तो कमाल का लगता है, लेकिन इमोशनल ड्रैगन ने हमें हैरान कर दिया है और प्लीज, मुझे 'लेडी' मत कहो! मैं तुम्हारे साथ फिर से काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. कनिका, तुम वाकई शानदार हो. तुम एक बेहतरीन अभिनेत्री हो और इस शो में तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरे लिए एक नई खोज जैसी रही है. अब हमारी अगली 'जय माता दी' वाली जर्नी का इंतजार रहेगा.'

इसके अलावा कनिका ने उनका जवाब दिया, 'माफ कीजिए, ड्रैगन्स की महारानी. अब से 'लेडी' शब्द को हमेशा के लिए इस राज्य से बाहर कर दिया गया है. आपके ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मेरे दिल को छू गए हैं. मैं भी हमारी अगली रोमांचक और जोश से भरे सफर का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, जहां हम फिर से साथ काम करेंगे और कुछ नया और खास करेंगे. जय माता दी.'

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नमिक पॉल ने किया पोस्ट

साथ ही 'आर्यमान' का किरदार निभाने वाले एक्टर नमिक पॉल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'और इसी तरह एक और खूबसूरत सफर खत्म हो गया. मैं इस किरदार के लिए सिर्फ आभार महसूस करता हूं. आर्यमान को निभाना मेरे लिए कई मायनों में सीखने वाला अनुभव रहा और 10 साल के करियर के बाद भी ऐसा महसूस होना बहुत खास बात है.'

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खत्म हुआ नागिन 7

बता दें कि एकता कपूर ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि शो के इस सीजन को सिर्फ 30 एपिसोड तक बनाया जाने वाला था, लेकिन दर्शकों की पसंद की वजह से इसे 48 एपिसोड तक प्रसारित किया गया. अब इस शो का अगला सीजन यानी नागिन 8 अगले साल 2027 में रिलीज किया जाएगा.

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