Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'जूही मुई' होने वाला है ऑफ एयर? शो में 'संयम' बने विजयेंद्र कुमेरिया ने बताई वजह

'जूही मुई' होने वाला है ऑफ एयर? शो में 'संयम' बने विजयेंद्र कुमेरिया ने बताई वजह

टीवी शो 'जूही मुई' जल्द खत्म होने जा रहा है. शो में संयम का रोल निभाने वाले विजयेंद्र कुमेरिया ने इसके ऑफ-एयर होने पर अपनी बात रखी है, बोले कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 09 Sep 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो कम समय में ही ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना लेती हैं. ‘जूही मुई’ भी ऐसे ही शोज में शामिल रहा, जिसे शुरू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इसके कैरेक्टर्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया. इस शो का परिमियर जून 2026 में ही हुआ था. अब शो के खत्म होने की खबर सामने आने के बाद फैंस के बीच मायूसी है. शो में संयम का किरदार निभाने वाले विजयेंद्र कुमेरिया ने इसे लेकर अपने बात सामने रखी है.

फाइनाइट सीरीज थी ‘जूही मुई’
विजयेंद्र कुमेरिया का कहना है कि ये पहले से तय था कि इस शो के कितने एपिसोड्स बनेंगे. उन्होंने बताया कि शो की शूटिंग हाली ही में पूरी हुई है और इसका आखिरी एपिसोड भी शूट किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जैसे हर कहानी का एक सुखद अंत होता है, वैसे ही हमने भी अपने शो का अंतिम शूट पूरा किया है.

ये भी पढ़ें: ‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 15 महीने में बनाई ब्रैड पिट जैसी बॉडी

उनके मुताबिक कहानी उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं जहां उसे पूरा होना था, इसलिए वे शो के ऑफ एयर होने को लेकर दुखी या नाराज़ नहीं हैं.


जूही मुई' होने वाला है ऑफ एयर? शो में 'संयम' बने विजयेंद्र कुमेरिया ने बताई वजह

किरदार को मिले प्यार से खुश हैं एक्टर
एक्टर ने शो और उनके रोल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका आभार जताया. उनके मुताबिक, किसी कलाकार के लिए अपने निभाए रोल को ऑडियंस से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलना बेहद खास होता है.

शो के सफर को याद करते हुए विजयेंद्र ने बताया कि शूटिंग के दौरान आर्टिस्ट्स और पूरी टीम ने काफी समय एक-दूसरे के साथ बिताया. अलग-अलग एपिसोड पर काम करने के दौरान सेट पर कई यादगार पल भी बने.

ये भी पढ़ें: गीतू मोहनदास को अनफॉलो करने पर पार्वती थिरुवोथु ने तोडी चुप्पी

एक्टर का कहना है कि शो खत्म होने के बाद भी उससे जुड़ी ये यादें उनके साथ रहेंगी. उन्होंने इस पूरे अनुभव को लेकर खुशी जाहिर की और इसे यादगार जर्नी बताया. विजयेंद्र के लिए ‘जूही मुई’ का अंत किसी अफसोस की वजह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर को पूरा करने जैसा है.

और पढ़ें
Published at : 09 Sep 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Juhi Mui
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV Serial Spoilers: तोशु की काली करतूत का पर्दाफाश, फिर साथ आए अनु-आर्यवर्धन
तोशु की काली करतूत का हुआ पर्दाफाश, फिर साथ आए अनु-आर्यवर्धन
टेलीविजन
माही विज के 'भाभी' वाले कमेंट पर भड़कीं आम्रपाली, बोलीं- 'तुमने कितना देख लिया भोजपुरी कंटेंट?'
भोजपुरी इंडस्ट्री के सपोर्ट में उतरीं आम्रपाली दुबे, माही विज से कह दी ये बात
टेलीविजन
'KBC 18' होस्ट करते वक्त क्यों इमोशनल हो जाते हैं अमिताभ बच्चन? वजह कर देगी हैरान
'केबीसी 18' होस्ट करते वक्त क्यों इमोशनल हो जाते हैं अमिताभ बच्चन? वजह कर देगी हैरान
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट ये 4 कंटेस्टेंट्स, आम्रपाली और अर्शिफा में जबरदस्त झगड़ा
'बिग बॉस 20': घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट ये 4 कंटेस्टेंट्स, आम्रपाली और अर्शिफा में जबरदस्त झगड़ा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Roti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत
रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत
एग्रीकल्चर
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget