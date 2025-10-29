हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजय भानुशाली के साथ जापान में हैं तारा, लखनऊ में बैठी माही विज को सता रही बेटी की याद

जय भानुशाली के साथ जापान में हैं तारा, लखनऊ में बैठी माही विज को सता रही बेटी की याद

Family Separation: माही विज इन दिनों लखनऊ में अपनी शूटिंग में बिजी हैं और जल्द ही अपनी बेटी तारा से मिलने जापान जाने वाली हैं. वहीं, जय भानुशाली तारा के साथ जापान में छुट्टियां मना रहे हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

 टीवी अभिनेत्री माही विज इन दिनों लखनऊ में अपने एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही हैं. वहीं उनके पति और बेटी तारा जापान में छुट्टियां मना रहे हैं. जापान से जय भानुशाली ने बेटी तारा के साथ एक वीडियो शेयर किया है. माही विज ने पोस्ट पर कमेंट कर बेटी के लिए अपना प्यार लुटाया है.

माही विज को सता रही बेटी की याद
माही विज ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि जल्द ही वह भी अपनी बेटी तारा से मिलने जापान जाएंगी. उन्हें बेटी की बहुत याद आती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jay Bhanushali (@ijaybhanushali)

 

माही की बेटी के लिए इमोशनल पोस्ट

माही विज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए एक वीडियो में बताया कि वह अपनी बेटी तारा और खुशी से लगभग 15 दिनों से दूर हैं. दोनों बेटियां जापान में छुट्टियां मना रही हैं. माही ने यह भी कहा कि तारा उनसे इतने लंबे समय तक कभी दूर नहीं रहीं. वह अपनी प्यारी बेटियों को गले लगाने के लिए बेताब हैं. वीडियो में माही ने यह भी बताया कि वह अपने बेटे राजवीर को मिस कर रही हैं जो फिलहाल मुंबई में है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

तलाक की अफवाहें और सोशल मीडिया रिएक्शन

पिछले कुछ दिनों से माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. इस वीडियो में भी माही ने अपने बच्चों से मिलने की बात की, लेकिन पति जय भानुशाली के बारे में कुछ नहीं कहा. इससे तलाक की अफवाहों को और बल मिलता है. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी तलाक के टॉपिक पर कुछ नहीं कहा है.

मगर दोनों के तलाक की खबरें इतनी वायरल हुईं कि लोग दोनों की पोस्ट पर कमेंट कर सवाल पूछने लगे. बता दें कि माही विज और जय भानुशाली ने दो बच्चों को गोद लिया हुआ है. राजवीर, खुशी और तारा की परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं.

Published at : 29 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Jay Bhanushali Mahi Vij Tara
