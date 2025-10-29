जय भानुशाली के साथ जापान में हैं तारा, लखनऊ में बैठी माही विज को सता रही बेटी की याद

टीवी अभिनेत्री माही विज इन दिनों लखनऊ में अपने एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही हैं. वहीं उनके पति और बेटी तारा जापान में छुट्टियां मना रहे हैं. जापान से जय भानुशाली ने बेटी तारा के साथ एक वीडियो शेयर किया है. माही विज ने पोस्ट पर कमेंट कर बेटी के लिए अपना प्यार लुटाया है.

माही विज को सता रही बेटी की याद

माही विज ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि जल्द ही वह भी अपनी बेटी तारा से मिलने जापान जाएंगी. उन्हें बेटी की बहुत याद आती है.

View this post on Instagram A post shared by Jay Bhanushali (@ijaybhanushali)

माही की बेटी के लिए इमोशनल पोस्ट

माही विज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए एक वीडियो में बताया कि वह अपनी बेटी तारा और खुशी से लगभग 15 दिनों से दूर हैं. दोनों बेटियां जापान में छुट्टियां मना रही हैं. माही ने यह भी कहा कि तारा उनसे इतने लंबे समय तक कभी दूर नहीं रहीं. वह अपनी प्यारी बेटियों को गले लगाने के लिए बेताब हैं. वीडियो में माही ने यह भी बताया कि वह अपने बेटे राजवीर को मिस कर रही हैं जो फिलहाल मुंबई में है.

View this post on Instagram A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

तलाक की अफवाहें और सोशल मीडिया रिएक्शन

पिछले कुछ दिनों से माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. इस वीडियो में भी माही ने अपने बच्चों से मिलने की बात की, लेकिन पति जय भानुशाली के बारे में कुछ नहीं कहा. इससे तलाक की अफवाहों को और बल मिलता है. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी तलाक के टॉपिक पर कुछ नहीं कहा है.

मगर दोनों के तलाक की खबरें इतनी वायरल हुईं कि लोग दोनों की पोस्ट पर कमेंट कर सवाल पूछने लगे. बता दें कि माही विज और जय भानुशाली ने दो बच्चों को गोद लिया हुआ है. राजवीर, खुशी और तारा की परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं.