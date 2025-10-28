‘आप वकील की फीस देंगे क्या...’, जय भानुशाली संग तलाक की खबरों पर बुरी तरह भड़की थीं माही विज
Mahhi Vij Divorce: माही विज ने कुछ वक्त पहले पति जय भानुशाली संग तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था, 'समाज की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, मैं बस इसमें ये ही कहूंगी कि जियो और जीने दो'
टीवी एक्ट्रेस माही विज और एक्टर जय भानुशाली इन दिनों अपनी तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. खबरें हैं कि कपल की शादी टूट रही है और 14 साल बाद एक-दूसरे से अलग होने वाले हैं. इसी बीच माही विज का एक थ्रोबैक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक्ट्रेस ने तलाक और जय से अलग होने पर खुलकर बात की थी. जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा था.
तलाक की खबरों पर क्या बोली थीं माही विज
माही विज ने कुछ वक्त पहले Hauterrfly को एक इंटरव्यू दिया था. इसमें एक्ट्रेस ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ पर भी बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था, ‘अगर ऐसा चल भी रहा है तो मैं आपको क्यों बताऊं? क्या आप मेरे अंकल है? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे? लोग क्यों किसी के डिवोर्स और अलग होने को इतना बड़ा मुद्दा बना लेते हैं. मुझे समझ नहीं आता.’
‘लोग तलाक को एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं’
माही ने आगे कहा, ‘मैं काफी दिनों से देख रही हूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये बातें हो रही है. कुछ लोग लिखते हैं माही तो डीसेंट है, जय ऐसा है. कुछ कहते हैं जय अच्छा है, माही ऐसी है. वो बस आरोप लगाते हैं और मान लेते हैं कि अब ड्रामा होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं. मुझे लगता है कि समाज की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, मैं बस इसमें ये ही कहूंगी कि जियो और जीने दो.’
कब हुई थी माही और जय की शादी
माही विज ने साल 2011 में जय भानुशाली के साथ शादी रचाई थी. फिर साल 2017 में कपल ने एक बेटे राजवीर और बेटी खुशी को गोद लिया था. इसके दो साल बाद माही खुद मां भी बनी थी. उन्होंने बेटी को जन्म दिया था. जिसका नाम कपल ने तारा रखा है.
