हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनIndias Got Talent 11 Winner: 'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' की विनर बनीं 'अमेजिंग अप्सरास', ट्रॉफी के साथ मिली इतनी प्राइज मनी

Indias Got Talent 11 Winner: 'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' की विनर बनीं 'अमेजिंग अप्सरास', ट्रॉफी के साथ मिली इतनी प्राइज मनी

Indias Got Talent 11 Winner Announced: 'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' का विनर अनाउंस हो गया है. इस बार 'अमेजिंग अप्सरा' ने बाजी मारी और ट्रॉफी के साथ मोटी प्राइज मनी अपने नाम कर ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Jan 2026 11:00 AM (IST)
'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' रविवार रात, 4 जनवरी को धमाकेदार फिनाले एपिसोड के साथ खत्म हुआ. तीन महीने चले इस शो में देशभर से आए कंटेस्टेंट्स ने अपना टैलेंट दिखाया और जजों को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा. फाइनली रविवार को इस शो का विनर मिल गया. कोलकाता के मशहूर डांसस ग्रुप 'अमेजिंग अप्सरास' शो की विनर बनी हैं. जानते हैं उन्हें ट्रॉफी के साथ कितनी प्राइज मनी मिली है. 

'अमेजिंग अप्सरास' को कितनी मिली प्राइज मनी? 
कोलकाता का वुमन डांस ट्रूप 'अमेजिंग अप्सरास' ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 का खिताब अपने नाम कर लिया है.  कड़े कंप्टीशन से भरे इस सीजन में अप्सराओं ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से जीत हासिल की. ​​अमेजिंग अप्सराओं ने पूरे सीजन में अपनी दमदार कहानी कहने की कला और अपने क्लासिकल और कंटेम्परेरी डांस स्टाइल के ब्लेंड से अपनी अलग पहचान बनाई. अपने सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स और भावपूर्ण डांस के लिए मशहूर ये डांस ट्रूप दर्शकों और शो के फैंस के बीच खूब पसंद किया गया. वहीं  'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' जीत के साथ 'अमेजिंग अप्सरास' एक कार और 15 लाख रुपये प्राइज मनी मिली है. 

 

कौन रहा शो का रनरअप? 
वहीं सिक्किम का म्यूजिक बैंड साउंड ऑफ सोल्स शो का रनरअप रहा. बता दं कि सीजन 11 में सात फाइनलिस्ट ग्रैंड फिनाले में पहुंचे थे. इनमें डांस ग्रुप, परफॉर्मिंग जोड़ी और स्टंट स्पेशलिस्ट शामिल थे. वी कंपनी, आकाश और अभिषेक नेपाल टाइगर्स, क्लासिक क्वीन्स, अमेजिंग अप्सरार, विक्की कृष और कैलीबॉयज के बीच ही ट्रॉफी के लिए जंग हुई थी.

फिनाले एपिसोड में इनमें से हर किसी ने आखिरी बार स्टेज पर अपने हुनर को दिखाया. और फिर जजों और जनता के वोटों के आधार पर अमेजिंग अप्सरास के सिर पर इंडियाज गॉट टैलेंट 11 के विनर का खिताब सजा.  

जजों की एक नई टीम थी
इंडियाज गॉट टैलेंट का ग्यारहवां सीजन अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ, जिसमें जजों की एक नई टीम थी. नवजोत सिंह सिद्धू, सिंगर शान और मलाइका अरोड़ा ने पूरे सीजन में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया है. जबकि हर्ष लिम्बाचिया ने शो को होस्ट किया था. वहीं सीजन 11 के फिनाले एपिसोड में करिश्मा कपूर बतौर गेस्ट पहुंची थीं. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by India’s Got Talent (@indiasgottalentofficial)

Published at : 05 Jan 2026 10:29 AM (IST)
Shaan Karisma Kapoor MALAIKA ARORA Indias Got Talent 11
