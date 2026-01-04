हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' का ग्रैंड फिनाले आज, जानें कब और कहां देख पाएंगे

'इंडियाज गॉट टैलेंट 11' का ग्रैंड फिनाले आज, जानें कब और कहां देख पाएंगे

India’s Got Talent Finale: ‘इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11’ का ग्रैंड फिनाले करिश्मा कपूर और इमरान हाशमी की एंट्री से रंगीन होगा. फिनाले में टॉप 7 कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Jan 2026 08:14 PM (IST)
टीवी का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11’ अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है. फिनाले में 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपनी उपस्थिति से शो में चार-चांद लगाने वाली हैं, उनके साथ एक्टर इमरान हाशमी भी नजर आएंगे. शो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और नए गेस्ट शो में चार-चांद लगाने पहुंच रहे हैं.

सोनी टीवी ने शो के फिनाले के कुछ प्रोमो शेयर किए हैं जिनमें कंटेस्टेंट्स अपने खतरनाक और अजब-गजब कारनामों के साथ अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. एक प्रोमो में दो प्रतिभागी बिना किसी प्रोप के अपने दोनों हाथों और पैरों से कूद-कूदकर करतब दिखा रहे हैं. इसे देखकर जज मलाइका अरोड़ा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं जबकि इमरान हाशमी उनकी हिम्मत की जमकर तारीफ करते हैं.

 
 
 
 
 
करिश्मा कपूर की धमाकेदार एंट्री
एक अन्य प्रोमो में करिश्मा कपूर की एंट्री होती है. वे अपनी ही फिल्म ‘हसीना मान जाएगी’ के गाने ‘व्हाट इज योर मोबाइल नंबर’ पर आइकॉनिक स्टेप करती हैं. करिश्मा को देखकर जज नवजोत सिंह सिद्धू खड़े होकर तालियां बजाते हैं और उनका जोरदार स्वागत करते हैं. शो को हर्ष लिम्बाचिया होस्ट कर रहे हैं. वहीं इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग ओटीटी फिल्म ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ को प्रमोट करते दिखेंगे.

कब और कहां देख पाएंगे फिनाले?
‘इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11’ का फिनाले आज सोनी टीवी पर रात 9:30 बजे टेलीकास्ट होगा. टीवी के अलावा लोग इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर भी देख सकते हैं. शो का अजब-गजब फिनाले सोनी टीवी पर रात 9:30 बजे टेलीकास्ट होगा. टीवी के अलावा, लोग इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर भी देख सकते हैं.

टॉप कंटेस्टेंट्स और पुरस्कार
शो के फाइनल में शामिल टॉप सात कंटेस्टेंट्स में वी कंपनी, अमेजिंग अप्सरा, आकाश और अभिषेक, नेपाल टाइगर्स, क्लासिक क्वींस, विक्की कृष्णा और कैलिबॉयज हैं. शो जीतने वाले कंटेस्टेंट को ट्रॉफी के साथ-साथ 15 लाख रुपये कैश पुरस्कार में दिया जाएगा. शो का विनर आज रात घोषित होगा जो अपने हुनर से पूरे देश का दिल जीतने में कामयाब होगा.

Published at : 04 Jan 2026 08:12 PM (IST)
Emraan Hashmi Karishma Kapoor India's Got Talent
