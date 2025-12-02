हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'कोई मदद के लिए नहीं आया...' 'इंडियन आइडल 12' विनर पवनदीप राजन ने सुनाई एक्सीडेंट की दर्दनाक कहानी

'कोई मदद के लिए नहीं आया...' 'इंडियन आइडल 12' विनर पवनदीप राजन ने सुनाई एक्सीडेंट की दर्दनाक कहानी

Indian Idol 12 Winner Pawandeep Rajan: 'इंडियन आइडिल' 12 विनर सिंगर पवनदीप राजन ने अपने कार एक्सीडेंट को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि जब वो घायल थे तो कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Dec 2025 10:36 PM (IST)
'इंडियन आइडिल 12' विनर सिंगर पवनदीप राजन, उनके परिवार और फैंस के लिए वह रात किसी डरावने अनुभव से कम नहीं थी. अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर जाते हुए रोड पर उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं. उनका एक्सीडेंट इतना भयानक था सब लोग डर गए थे. एक्सीडेंट में उनके दोनों पैरों और हाथों में फ्रैक्चर हो गया था. इसके साथ ही उनके सिर में चोट आई, जिसके लिए उनकी कई सर्जरी हुईं. हालांकि अब वह इस दर्दनाक हादसे से उबर चुके हैं.

7 महीने बाद उन्होंने पहली बार अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया है. पवनदीप पहली बार सलीम-सुलेमान के पॉडकास्ट पर दिखाई दिए. पवनदीप ने उस घटना को याद करते हुए कहा- 'मुझे एक शो मिला था. मुझे दिन में ही निकलना था, लेकिन हम शाम को निकले, यह सोचकर कि सुबह तक पहुंच जाएंगे. रात के करीब 3 बजे थे और मैं सो रहा था. जब तक मेरी आंख खुली, तब तक एक्सीडेंट हो चुका था.'

कैसे हुआ था एक्सीडेंट
पवनदीप ने आगे कहा- 'ड्राइवर को झपकी आ गई थी और सड़क पर एक ट्रक खड़ा था. कार अचानक से जाकर ट्रक से टकरा गई. मैं बस वहीं बैठा रहा. मेरे कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था और सिर्फ एक हाथ काम कर रहा था. मैं लोगों से कह रहा था कि मुझे कार से बाहर निकलने में मदद करें.'

किसी ने नहीं की मदद
पवनदीप ने आगे याद किया कि वो दर्द से चिल्ला रहे थे. लेकिन पुलिस के आने तक किसी उनकी मदद नहीं की. जबकि वो मदद के लिए लगातार लोगों से बुला रह थे. लेकिन किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने आगे बताया कि उनकी कार में आग लग गई थी. वे अंदर थे और उनका दम घूंट रहा था. उनका कहना है जब तक वे कार के अंदर थे तब तक वे होश में थे. उन्होंने फोन कर अपने घर वालों को बताया और उन्हें बुलाया. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया.

बता दें कि पवनदीप का एक्सीडेंट 5 मई को हुआ था. जब वह अहमदाबाद जाने के लिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़ रहे थे. कार में उनके साथ दोस्त अजय मेहरा और राहुल थे.

Published at : 02 Dec 2025 10:36 PM (IST)
Indian Idol 12 Pawandeep Rajan Indian Idol 12 Winner
