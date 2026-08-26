Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनआकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?

आकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?

'लॉक अप' सीजन 2 की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने एक इंटरव्यू में अपने बाइसेक्सुअल वाले खुलासे पर अपने ससुराल वालों के रिएक्शन और अपने प्रेग्नेंसी रूमर्स को लेकर बात की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Aug 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस और 'लॉक अप' सीजन 2 की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला इस शो के दौरान काफी चर्चा में रही थीं. एक्ट्रेस ने इस दौरान दो बड़े खुलासे करके खूब सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने गौरव खन्ना से तलाक की बात और खुद के बाईसेक्सुअल होने का खुलासा किया था. इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपना तीसरा सीक्रेट भी बताएंगी. हालांकि इसके पहले ही वो शो से बाहर हो गई थीं. फैंस ने उम्मीद जताई थी कि उनका तीसरा सीक्रेट प्रेग्नेंसी जुड़ा हो सकता है. अब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस से इसे लेकर सवाल किया गया है.

प्रेग्नेंसी रूमर्स पर क्या बोलीं आकांक्षा चमोला?

हाल ही में आकांक्षा चमोला ने समाचार एजेंसी IANS को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान एक्ट्रेस से उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर भी बात की गई. हालांकि एक्ट्रेस ने कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा. उन्होंने कहा, 'नहीं, नहीं, नहीं. सवाल बदल दीजिए. मुझे तीसरे सीक्रेट के लिए पैसे मिलेंगे. इस पर अगर कोई कुछ कहता है, तो मैं तीसरा सीक्रेट रिवील कर दूंगी. नहीं तो मैं इसे रिवील नहीं करूंगी.' बता दें कि सोशल मीडिया पर हाल ही में आकांक्षा के प्रेग्नेंसी रूमर्स को लेकर काफी चर्चा हुई थी.

ये भी पढ़ें: शिल्पा शेट्टी से सलमान खान तक, अपने पेट डॉग्स पर जान छिड़कते हैं ये सितारे 

आकांक्षा के बाइसेक्सुअल होने के खुलासे पर गौरव के पैरेंट्स ने किया रिएक्ट?

बातचीत के दौरान आकांक्षा ने ये खुलासा भी किया कि जब उन्होंने शो में अपने तलाक और खुद के बाइसेक्सुअल होने का खुलासा किया था तो उनके पैरेंट्स और उनके ससुराल वाले यानी गौरव खन्ना के पैरेंट्स ने क्या कोई रिएक्शन दिया था या नहीं. एक्ट्रेस ने बताया कि इन मामलों पर उनके ससुराल वालों का कोई रिएक्शन नहीं आया. एक्ट्रेस ने बताया, 'इस पर मेरे ससुराल वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. क्योंकि हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं और हमारे पैरेंट्स तो हमारे अपने होते हैं. मेरे माता-पिता क्या कहते? कौन से पैरेंट्स अपने बच्चों से कुछ कहेंगे?'

आकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?

2016 में हुई थी गौरव और आकांक्षा की शादी

गौरव खन्ना से आकांक्षा चमोला ने साल 2016 में शादी की थी. ये रिश्ता एक दशक भी नहीं चल पाया. दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं. लॉक अप सीजन 2 में आकांक्षा ने खुद ये खुलासा किया था. इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपनी बाइसेक्सुअलिटी की बात भी बताई थी. इस पर बवाल मच गया था. 

ये भी पढ़ें: शादी के पहले साल में नागा चैतन्य से क्यों दूर रही थीं शोभिता? चौंकाने वाली है वजह

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Akanksha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
आकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?
आकांक्षा चमोला के बाइसेक्सुअल होने का पता चलने पर कैसा था गौरव खन्ना के पैरेंट्स का रिएक्शन?
टेलीविजन
'मुश्किलों का सामना करना पड़ता है', पति संग घरेलू हिंसा केस पर अदिति शर्मा ने तोड़ी चुप्पी
'मुश्किलों का सामना करना पड़ता है', पति संग घरेलू हिंसा केस पर अदिति शर्मा ने तोड़ी चुप्पी
टेलीविजन
एक साल के लिए परिवार से दूर होगी वसुधा, कॉम्पिटिशन से नाम वापस लेगी अनुपमा
एक साल के लिए परिवार से दूर होगी वसुधा, कॉम्पिटिशन से नाम वापस लेगी अनुपमा
टेलीविजन
आशा नेगी ने बर्थडे पर जताया फैंस का आभार, बोलीं- 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं'
आशा नेगी ने बर्थडे पर जताया फैंस का आभार, बोलीं- 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं'
Advertisement

वीडियोज

Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
एग्रीकल्चर
बारिश में इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले, जमकर हुआ है मुनाफा
बारिश में इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले, जमकर हुआ है मुनाफा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget