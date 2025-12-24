'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया

दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन अक्सर पैपराजी के साथ रूड बर्ताव करती नजर आती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने पैपराजी के कपड़ों पर भी कमेंट कर दिया था जिसे लेकर अब बिग बॉस फेम विक्रम जयाराम पाठक यानी हिंदुस्तानी भाउ ने रिएक्ट किया है. एक इवेंट के दौरान हिंदुस्तानी भाउ ने जया बच्चन को खूब खरी-खोटी सुनाई है. इसके साथ ही उन्होंने पैपराजी को सलाह दी है कि जो लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उन्हें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए.

हिंदुस्तानी भाऊ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो कहते हैं- 'वो खुद कुराड़ बाजार से 150 रुपए की साड़ी पहनती हैं और वो इन लोगों को गरीब बोलती हैं. कैसे गंदे कपड़े पहनकर आते हैं.'

'इनको इनकी औकात मालूम चलेगी जब आप...'

हिंदुस्तानी भाऊ ने आगे कहा- 'ऐसे लोगों के पीछे आप लोग जाते क्यों हो, जहां पर आपको इज्जत नहीं मिलती. इनको इनकी औकात मालूम चलेगी जब आप इनको दिखाना बंद करोगे. आपकी वजह से ये लोग दिख रहे हैं. मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, जहां पर आपको इज्जत नहीं मिलेगी ना, हम लोग जो बने हैं आपकी वजह से बने हैं और हम ही लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का सोचना बहुत जरूरी है.'

पैपराजी को लेकर जया बच्चन ने दिया था ये बयान

बता दें कि जया बच्चन 'वी द वुमन' इवेंट में बरखा दत्त के साथ बात करते हुए बताया था कि वो मीडिया की इज्जत करती हैं, लेकिन पैपराजी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है. जया ने पैपराजी को लेकर कहा था- 'ये लोग कौन हैं? ये जो बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर... उन्हें लगता है कि सिर्फ मोबाइल होने से वो आपकी तस्वीर खींच सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं.'