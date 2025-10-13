भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक बार फिर से उनकी जिंदगी में एक नई हसीना की एंट्री हुई है. ऐसे में उनकी एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक भी लाइमलाइट में आ गई हैं.दरअसल, फैंस ये जानना चाहते हैं कि नताशा का हार्दिक से तलाक हो चुका है और वो किसी फिल्म में भी नजर नहीं आ रहीं.साथ ही एक्ट्रेस ने किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा भी नहीं की है फिर बिना कमाए कैसे लग्जरी लाइफ जीती हैं और कितनी नेटवर्थ है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.

नताशा का जन्म 4 मार्च 1992 में सर्बिया में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कई पॉपुलर ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करके की थी.नताशा को कई एल्बम्स में भी देखा जा चुका है.एक्ट्रेस ने 2013 में प्रकाश झा की पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित फिल्म 'सत्याग्रह' से अपने करियर की शुरुआत की थी.

'7अवॉर्स टू गो' में आई थीं नजर

हालांकि, उन्हें पहचान मिली अजय देवगन के संग डांस नंबर 'अइयो जी' में काम करके. नताशा ने 2016 में सौरभ वर्मा द्वारा निर्देशित '7अवॉर्स टू गो' जैसी थ्रिलर फिल्म में भी काम किया था. इस फिल्म में उन्होंने पुलिस वाली की भूमिका निभाई थी.

रिएलिटी शो में आ चुकी हैं नजर

इसके अलावा नताशा को पुलकित सम्राट और अली फजल स्टारर 'फुकरे रिटर्नस' में भी डांस नंबर महबूबा में देखा जा चुका है.शाहरुख खान की फिल्म जीरो में भी नताशा कैमियो कर चुकी हैं.फिल्मों के अलावा नताशा को 'बिग बॉस 9' और 'नच बलिए 9' में भी देखा जा चुका है.

नताशा की कमाई और नेटवर्थ

बता दें शादी और मां बनने के बाद नताशा ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी.ऐसे में एक्ट्रेस कई प्रोजेक्ट्स, विज्ञापन और इंस्टाग्राम प्रमोशन के जरिए मोटी कमाई करती हैं.वहीं, अगर नताशा की नेटवर्थ पर गौर करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 20 करोड़ रुपए है.

