कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एक्टर्स अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. रोहित रॉय ने भी एक बार ऐसा ही किया था.एक्टर ने 'शूटआउट एट लोखंडवाला' में अपने रोल के लिए 25 दिनों में 16 किलो वजन घटा लिया था. बता दें रोहित 2 अक्टूबर को अपना 56 बर्थडे मनाने वाले हैं. ऐसे में जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें.

रोहित रॉय ने ऐसा करके सबके होश उड़ा दिए थे.हालांकि, अब एक्टर ने कहा कि ये बेवकूफी है. साथ ही एक्टर ने ये भी कहा कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे. साइरस ब्रोचा को दिए इंटरव्यू में रोहित ने कहा कि 'शूटआउट एट लोखंडवाला' में उन्होंने अपने रोल के लिए एक डाइट फॉलो की थी.

16 किलो किया वजन कम

एक्टर ने बताया कि इसके लिए वो हद पार कर गए थे और ये डाइट एकदम अनहेल्दी थी.एक्टर ने कहा कि मैं वास्तव में बहुत ही बेवकूफी भरा डाइट फॉलो कर रह था. मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा. पतला दिखना था मुझे बहुत. मेरा 16 किलो वजन 25-26 दिनों में ही कम हो गया.

एक्टर ने बताया कि वो वॉटर डाइट पर थे और सिर्फ पानी पीकर रहा करते थे.रोहित ने आगे ये भी कहा कि ये डाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने इसे बेवकूफी कहा है. उन्होंने कहा कि अब वो किसी भी चीज के लिए इसे दोबारा नहीं करेंगे.

फैंस को कहा सतर्क रहें

रोहित ने कहा कि मैंने सुना है हॉलीवुड में एक्टर्स ऐसी ही डाइट फॉलो करते हैं.इस प्रोसेस के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई.रोहित ने फैंस से कहा कि वो सतर्क रहें और जो एक्टर्स ऑनलाइन दिखाते हैं, उस पर विश्वास न करें. रोनित ने कहा कि उस डाइट से निकलना भी एक स्ट्रगल है.

आपके दिमाग में चलता है ये क्योंकि जब आप इसे फॉलो करते हैं तो खास तरीके में दिखते हैं और हमेशा वैसा ही दिखना चाहते हैं.लेकिन उस लुक को कोई भी हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता.एक्टर ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरे इंस्टाग्राम पर मत आओ. वहां तो मैं अपना बेस्ट वर्जन डालता हूं.

