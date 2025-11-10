गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक में चली आ रही लंबी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है. ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद सुनीता आहूजा ने इस बात की पुष्टि कर दी है. इतना ही नहीं सुनीता ने कृष्णा अभिषेक की मां को भी याद किया.

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा की बहन और कृष्णा की मां पद्मा शर्मा को याद किया.सुनीता ने बताया,'कृष्णा की मां मेरी पसंदीदा थीं और वास्तव में उन्हें मेरे और गोविंदा के अफेयर के बारे में सबसे पहले पता चला, क्योंकि मेरा उनसे सबसे पहले परिचय हुआ था. वो एक अद्भुत इंसान थीं.गोविंदा की सारी सफलता का श्रेय उन्हें भी जाता है.'

वो मेरे अपने बच्चों जैसे हैं

सुनीता अहूजा की इन बातों को सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि परिवार में अब सब कुछ ठीक है. दोनों ही परिवारों ने गलतफहमियों को भूल सुलह का रास्ता चुन लिया है.कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह संग चलने वाले तनाव पर सुनीता ने कहा,'मैं अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हूं? जब सब अपनी-अपनी जगह पर खुश हैं तो फिर मनमुटाव क्यों?मैं तो बस सभी बच्चों के लिए दुआ करती हूं, वो मेरे अपने बच्चों जैसे हैं.'

परिवार में सबकुछ है ठीक

बता दें 2016 में ये झगड़ा शुरू हुआ था. जब कृष्णा अभिषेकने द कपिल शर्मा शो में एक मजाक किया था. उस मजाक से गोविंदा और सुनीता काफी नाराज हो गए थे.मामला तब और खराब हो गया जब सुनीता और कश्मीरा के बीच सार्वजनक तौर पर झगड़ा देखने को मिला. हालांकि, वक्त और पुरानी यादों ने उन सभी झगड़ों को अब खत्म कर दिया है.2024 में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में परिवार एक साथ दिखाई दिया, जिसके बाद मान या कि सबकुछ ठीक हो गया है.

