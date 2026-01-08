'शूटिंग से घर आए तो...'पति राम कपूर और साक्षी तंवर के इंटीमेट सीन के बारे में जानकर गौतमी कपूर का ऐसा था रिएक्शन
राम कपूर और साक्षी तंवर स्टारर बड़े अच्छे लगते हैं शो को फैंस ने खूब पसंद किया था. इस शो में एक ऐसा सीन था, जिस पर उस वक्त काफी बवाल मच गया था. अब गौतमी कपूर ने इस पर रिएक्शन दिया है.
टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले राम कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इस शो में उन्होंने साक्षी तंवर के संग इंटीमेट सीन दिया था. उस दौर में छोटे पर्दे पर इंटीमेट सीन देना बहुत बड़ी बात थी. काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी. चलिए अब जानते हैं कि जब इस बारे में राम ने अपनी बीवी गौतमी को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था..
गौतमी कपूर ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में कहा,'मुझे रात के ढाई बजे फोन आया था. मेरा बच्चा छोटा था उस समय मैं अबने बच्चे को ब्रेस्टफीड करवा रही थी. तो जब रात के ढाई-तीन बजे मुझे कॉल आया कि, 'सुनो ऐसा-ऐसा हुआ है..',तो मेरा पहला रिएक्शन बहुत ही अजीब था. मैंने सबसे पहले फोन कट कर दिया. मैं सोच रही थी, क्या? मैं इसके बारे में और सोचना भी नहीं चाहती थी.'
अस्त-व्यस्त जगह होती है टीवी सेट
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि जैसे-जैसे रात बढ़ी, उन्होंने इसके बारे में और सोचा और महसूस किया कि ये सिर्फ एक्टर्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं और उन्हें याद आया कि टीवी सेट बहुत ही अस्त-व्यस्त जगह होती है, जहां रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है.
गौतमी ने उसके बाद सोचा कि वो राम को क्यों मुश्किल में डाल रही है. राम कपूर उस दौरान बिना रुके काम करते थे. कभी-कभी 48 घंटे तक शूटिंग करते थे. यही वजह है कि गौतमी फोन कट करने के बाद भी उनकी परेशानी के बारे में सोचती रहीं. राम कपूर ने शूटिंग होने के बाद इस सीन के बारे में बताया था.
ऐसे में जब राम कपूर सुबह घर पहुंचे तो गौतमी ने उन्हें सिर्फ गले से लगाया और कोई भी शिकायत नहीं की.कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान राम कपूर ने इस सीन के बारे में बात किया था. एक्टर ने बताया था कि एकता कपूर ने खुद इस सीन को लिखा था और उनकी आपत्तियों के बावजूद इस सीन को आगे बढ़ाया गया.
