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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव खन्ना-अकांक्षा चमोला, वायरल वीडियो के बीच एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन

गणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव खन्ना-अकांक्षा चमोला, वायरल वीडियो के बीच एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन

गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला तलाक की खबरों के बीच हाल ही में गणपति सेलिब्रेशन में एक साथ नजर आए. दोनों के कई फोटोज और वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं. अकांक्षा चमोला ने बताया कि उन्होंने मुलाकात भी की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 02:53 PM (IST)
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टीवी कपल गौरव खन्ना और अकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में बने हुए हैं. शो 'लॉक अप' में अकांक्षा चमोला ने बताया था कि वो और गौरव तलाक ले रहे  हैं. इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था. तलाक की खबरों के बीच दोनों हाल ही में साथ नजर आएं. 

गणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव-अकांक्षा
शुक्रवार को अकांक्षा चमोला मुंबई में प्रोड्यूसर एकता कपूर के गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचीं, जहां गौरव खन्ना भी मौजूद थे. वायरल वीडियो में दोनों एक ही फ्रेम में नजर आए, लेकिन एक-दूसरे से बात करते नहीं दिखे. हालांकि, अब अकांक्षा ने बताया है कि पार्टी में दोनों ने एक-दूसरे को ग्रीट किया था.

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एकता कपूर की गणपति सेलिब्रेशन पार्टी में अकांक्षा चमोला पर्पल और गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. वहीं, गौरव खन्ना येलो कुर्ते में दिखाई दिए. पार्टी से बाहर निकलते वक्त दोनों ने पैपराजी को भी मुस्कुराते हुए ग्रीट किया.

अकांक्षा ने दिया रिएक्शन
बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान जब अकांक्षा को याद दिलाया गया कि गौरव भी पार्टी में मौजूद थे, तो वो थोड़ी असहज नजर आईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, 'हां हां, अंदर आए थे. हम मिल भी लिए… मिले मिले. ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? हम मिले.'

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बता दें, हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि अकांक्षा चमोला ने इंस्टाग्राम पर गौरव खन्ना को अनफॉलो कर दिया है और अपनी प्रोफाइल से उनके साथ की तस्वीरें भी हटा दी हैं. हालांकि, गौरव अब भी इंस्टाग्राम पर अकांक्षा को फॉलो करते हैं. इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं और अटकलों को और हवा मिल गई.

'लॉक अप 2' में किया था तलाक का खुलासा
अकांक्षा चमोला ने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में पहली बार अपने तलाक को लेकर खुलासा किया था. शो में अपनी सीक्रेट रिवील करते हुए उन्होंने ये बताया था कि दोनों अलग रह रहे हैं और तलाक लेने वाले हैं. इस खुलासे के बावजूद गौरव खन्ना शो में अकांक्षा को सपोर्ट करने पहुंचे थे.

अकांक्षा अपने और गौरव के रिश्ते को लेकर कई बार बात कर चुकी हैं, लेकिन गौरव ने इस निजी मामले पर अब तक चुप्पी बनाए रखी है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Sep 2026 02:53 PM (IST)
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