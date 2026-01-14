बिग बॉस 19 को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए इस रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को टेलीकास्ट हुआ था जिसमें गौरव खन्ना विनर बने थे जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रही थीं. हालांकि शो ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी जारी है. हाल ही में, शो के एक स्पॉन्सर ने दुबई में एक इसकी सक्सेस की ग्रैंड पार्टी भी होस्ट की थी जिसमें कई कंटेस्टेंट्स एक साथ मिले. इस जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मस्ती भरे पलों के साथ-साथ, कई कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के अपने सफर के बारे में भी खुलकर बात की है.

इनमें फरहाना भट्ट भी शामिल हैं, जो इस सीजन की सबसे पॉपुलर प्रतियोगियों में से एक थीं. वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान ने उन्हें अक्सर अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी. फरहाना ने अब खुलासा किया है कि फिनाले के बाद से उनकी मुलाकात सुपरस्टार होस्ट से नहीं हुई है. उन्होंने आगे कहा कि वह सलमान खान से दोबारा मिलना चाहेंगी, हालांकि उन्हें लगता है कि ऐसा तभी संभव होगा जब सलमान खान खुद ऐसा चाहेंगे.

फराहना भट्ट सलमान खान से क्यों नहीं मिलीं?

इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में, जब फरहाना भट्ट से पूछा गया कि शो खत्म होने के बाद क्या उनकी सलमान खान से मुलाकात हुई या उनसे कोई बात हुई, तो फराहना ने कहा, “कोई मुलाकात नहीं हुई. उन्होंने ग्रैंड फिनाले में विनर घोषित किया था, उसके बाद से आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई है.”

जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें उनसे मिलने का मौका मिले, तो क्या आप मिलेंगी, तो उन्होंने कहा, “हां, क्यों नहीं, आखिर वो सलमान खान हैं. लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेंगे, अगर मैं एक फैन के तौर पर भी उनसे मिलना चाहूं, तो भी वो मुझसे नहीं मिलेंगे.”उन्होंने आगे बताया, “पूरे सीजन में वो मुझसे नाराज रहे हैं, तो शायद उन्हें मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी.”

सलमान खान को फरहाना भट्ट का मैसेज

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास सलमान खान के लिए कोई मैसेज है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं क्या मैसेज दूं उनको,'' कहने से पहले उन्होंने कहा, ''वैसे भी फरहाना भट्ट कभी गलत नहीं हो सकती, पर उनको शायद काफी चीज बुरी लगती है मेरी.''

‘सलमान खान से खूब डांट पड़ती थी’

फिनाले से एक हफ्ते पहले, सलमान खान ने चेतावनी दी थी कि उनके व्यवहार से उनकी छवि ‘विलेन’ जैसी बन रही है. शो खत्म होने के बाद, न्यूज़ 18 शोशा को दिए एक खास इंटरव्यू में फरहाना पूछा गया था कि क्या सलमान की कड़ी प्रतिक्रिया से उन्हें बुरा लगता था. इस पर उन्होंने कहा था, “मैं इसे आलोचना नहीं कहूंगी. मुझे खूब डांट पड़ती थी. उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था. मेरा दिल टूट जाता था. लेकिन जब मैं बाद में बैठकर उनकी बातों को याद करती थी, तो मुझे एहसास होता था कि वो बिल्कुल सही हैं.

वो ये सब हमारी भलाई के लिए कहते हैं. जब मैं उनकी हर बात याद करती हूं, तो समझ जाती हूं कि ये इंसान सही है. सर सही बातें कह रहे हैं. उन्होंने दुनिया देखी है. एक अभिनेता होने के अलावा, उनके पास बहुत अनुभव है. उन्हें एक असली सुपरस्टार होने का अनुभव है.”