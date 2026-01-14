हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘वह कभी नहीं चाहेंगे...’, 'बिग बॉस 19' के फिनाले के बाद से सलमान खान से न मिलने पर बोलीं फरहाना भट्ट

‘वह कभी नहीं चाहेंगे...’, 'बिग बॉस 19' के फिनाले के बाद से सलमान खान से न मिलने पर बोलीं फरहाना भट्ट

Farrhana Bhatt On Salman Khan: बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर अप रहीं फरहाना भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो सलमान खान से शो के बाद नहीं मिली. उन्होंने इसकी वजह भी बताई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए इस रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को टेलीकास्ट हुआ था जिसमें गौरव खन्ना विनर बने थे जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रही थीं. हालांकि शो ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी जारी है. हाल ही में, शो के एक स्पॉन्सर ने दुबई में एक इसकी सक्सेस की ग्रैंड पार्टी भी होस्ट की थी जिसमें कई कंटेस्टेंट्स एक साथ मिले. इस जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मस्ती भरे पलों के साथ-साथ, कई कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के अपने सफर के बारे में भी खुलकर बात की है.

इनमें फरहाना भट्ट भी शामिल हैं, जो इस सीजन की सबसे पॉपुलर प्रतियोगियों में से एक थीं. वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान ने उन्हें अक्सर अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी. फरहाना ने अब खुलासा किया है कि फिनाले के बाद से उनकी मुलाकात सुपरस्टार होस्ट से नहीं हुई है. उन्होंने आगे कहा कि वह सलमान खान से दोबारा मिलना चाहेंगी, हालांकि उन्हें लगता है कि ऐसा तभी संभव होगा जब सलमान खान खुद ऐसा चाहेंगे.

फराहना भट्ट सलमान खान से क्यों नहीं मिलीं?
इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में, जब फरहाना भट्ट से पूछा गया कि शो खत्म होने के बाद क्या उनकी सलमान खान से मुलाकात हुई या उनसे कोई बात हुई, तो फराहना ने कहा, “कोई मुलाकात नहीं हुई. उन्होंने ग्रैंड फिनाले में विनर घोषित किया था, उसके बाद से आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई है.”

जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें उनसे मिलने का मौका मिले, तो क्या आप मिलेंगी, तो उन्होंने कहा, “हां, क्यों नहीं, आखिर वो सलमान खान हैं. लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेंगे, अगर मैं एक फैन के तौर पर भी उनसे मिलना चाहूं, तो भी वो मुझसे नहीं मिलेंगे.”उन्होंने आगे बताया, “पूरे सीजन में वो मुझसे नाराज रहे हैं, तो शायद उन्हें मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी.”

सलमान खान को फरहाना भट्ट का मैसेज
जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास सलमान खान के लिए कोई मैसेज है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं क्या मैसेज दूं उनको,'' कहने से पहले उन्होंने कहा, ''वैसे भी फरहाना भट्ट कभी गलत नहीं हो सकती, पर उनको शायद काफी चीज बुरी लगती है मेरी.''

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सलमान खान से खूब डांट पड़ती थी’
फिनाले से एक हफ्ते पहले, सलमान खान ने चेतावनी दी थी कि उनके व्यवहार से उनकी छवि ‘विलेन’ जैसी बन रही है. शो खत्म होने के बाद, न्यूज़ 18 शोशा को दिए एक खास इंटरव्यू में फरहाना  पूछा गया था कि क्या सलमान की कड़ी प्रतिक्रिया से उन्हें बुरा लगता था. इस पर उन्होंने कहा था, “मैं इसे आलोचना नहीं कहूंगी. मुझे खूब डांट पड़ती थी. उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था. मेरा दिल टूट जाता था. लेकिन जब मैं बाद में बैठकर उनकी बातों को याद करती थी, तो मुझे एहसास होता था कि वो बिल्कुल सही हैं.

वो ये सब हमारी भलाई के लिए कहते हैं. जब मैं उनकी हर बात याद करती हूं, तो समझ जाती हूं कि ये इंसान सही है. सर सही बातें कह रहे हैं. उन्होंने दुनिया देखी है. एक अभिनेता होने के अलावा, उनके पास बहुत अनुभव है. उन्हें एक असली सुपरस्टार होने का अनुभव है.”

 

Published at : 14 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रडार को चकमा, डिफेंस सिस्टम बेकार! ईरान की 5 मिसाइलें क्यों बन रही हैं महाशक्तियों का सिरदर्द?
रडार को चकमा, डिफेंस सिस्टम बेकार! ईरान की 5 मिसाइलें क्यों बन रही हैं महाशक्तियों का सिरदर्द?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
Jayden Lennox Profile: कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
मूवी रिव्यू
Taskaree Review: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा, कस्टम और स्मगलिंग पर बनी कमाल सीरीज
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
Advertisement

वीडियोज

ED-Mamata की लड़ाई का आज HighCourt में क्या होगा अंजाम ? । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Border पर पाकिस्तान ने फिर उठाया सिर, Indian Army ने कुचल दिया सिर । Pakistani Drone
ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिला Trump का साथ, तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा | Iran Protest
Volatile Market में SIP Stop | जानिए क्यों Flexi Cap Funds में टूट पड़ा Investors का पैसा |
Top News: अभी की बड़ी खबरें | LOC | I- PAC | PM MODI | America | West Bengal | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रडार को चकमा, डिफेंस सिस्टम बेकार! ईरान की 5 मिसाइलें क्यों बन रही हैं महाशक्तियों का सिरदर्द?
रडार को चकमा, डिफेंस सिस्टम बेकार! ईरान की 5 मिसाइलें क्यों बन रही हैं महाशक्तियों का सिरदर्द?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
Jayden Lennox Profile: कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
कौन हैं जेडन लेनोक्स, जिन्हें न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में डेब्यू का दिया मौका? जानें इस खिलाड़ी के बारे में सबकुछ
मूवी रिव्यू
Taskaree Review: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा, कस्टम और स्मगलिंग पर बनी कमाल सीरीज
तस्करी रिव्यू: ये जबरदस्त सीरीज देखकर फ्लाइट टिकट बुक करने में डर लगेगा
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
5 साल का अनुभव, लेकिन सैलरी उल्टी गिनती में! IT प्रोफेशनल की कहानी ने मचाया हड़कंप
5 साल का अनुभव, लेकिन सैलरी उल्टी गिनती में! IT प्रोफेशनल की कहानी ने मचाया हड़कंप
यूटिलिटी
क्या वाकई सबसे सिक्योर है आईफोन, फिर बातचीत के तुरंत बाद क्यों दिखते हैं विज्ञापन?
क्या वाकई सबसे सिक्योर है आईफोन, फिर बातचीत के तुरंत बाद क्यों दिखते हैं विज्ञापन?
लाइफस्टाइल
Stress And Anxiety: चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके
चुटकियों में दूर होंगे तनाव-चिंता, मुश्किल वक्त में भी खुश रखेंगे Premanand Ji Maharaj के ये 6 तरीके
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget