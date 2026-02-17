IND vs PAK जीत के बाद एल्विश-रिंकू की सीक्रेट बातचीत वायरल, क्रिकेटर ने पूछा चौंकाने वाला सवाल!

टी 20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. इंडिया की शानदार जीत के बाद फैंस में खुशी का माहौल देखने को मिला. सेलेब्स से लेकर आम पब्लिक तक ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की थी. आपको बता दें इस मैच के दौरान ईशान किशन ने काफी शानदार खेल खेला था.

उन्होंने 77 रनों की लंबी पारी खेली थी.इस मैच के दौरान इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 175 रन बनाया था और 7 विकेट खोए थे.वहीं,पाकिस्तान की टीम का बुरा हाल देखने को मिला.पाकिस्तानी टीम महज 18 ओवर में ही सिमट गई थी और 114 रन बनाए थे.

एल्विश यादव ने रिंकू सिंह को दी बधाई

देखा जाए तो इंडिया की इस शानदार जीत के पीछे गेंदबाजों का बड़ा हाथ रहा.हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग की थी. इंडिया के मैच जीतने के बाद पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव ने क्रिकेटर रिंकू सिंह से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने क्रिकेटर को शानदार पारी खेलने और इंडिया की जीत के लिए बधाई दी.

Rinku Singh After India Win Video call With #ElvishYadav



Rinku Singh: Aaya nahin match dekhne yaar



Elvish Yadav: Tum bahut achcha khelte ho uper aaya kro bhai



Rinku Singh: smile pic.twitter.com/yBumboCi1U — Ranjan Singh (@RanjanSinghh_) February 15, 2026

इस दौरान रिंकू ने यूट्यूबर से मजाकिया अंदाज में पूछा,'एल्विश मैच देखने क्यों नहीं आए, जिस पर एल्विश ने बताया कि वो घर से ही मैच देख रहे थे. बहुत तगड़ा माहौल था, मजा आ गया.'एल्विश ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था और रिंकू को टैग करके उन्हें जीत की बधाई दी थी.

मालूम हो एल्विश और रिंकू सिंह की ये दोस्ती कोई नई नहीं है. 2025 में जब इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान से जीती थी, तब भी दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा हुई थी.ऐसे में एक बार फिर से दोनों की जुगलबंदी को देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

एल्विश और रिंकू ने इससे पहले भी वीडियो कॉल पर एक-दूसरे से बात करते हुए बधाई दी थी. साथ ही एल्विश को रिंकू ने प्यार से भैया कहा था. ऐसे में ये कहना बिल्कुिल भी गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती होने के साथ-साथ गहरा रिश्ता भी है.

