IND vs PAK जीत के बाद एल्विश-रिंकू की सीक्रेट बातचीत वायरल, क्रिकेटर ने पूछा चौंकाने वाला सवाल!

हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनIND vs PAK जीत के बाद एल्विश यादव और रिंकू सिंह की सीक्रेट बातचीत वायरल, क्रिकेटर ने पूछा चौंकाने वाला सवाल!

पाकिस्तान को हाल ही में इंडिया ने टी 20 वर्ल्ड कप में 61 रन से हराया है. उसके बाद यूट्यूबर एल्विश ने वीडियो कॉल पर क्रिकेटर रिंकू सिंह से बात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

टी 20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. इंडिया की शानदार जीत के बाद फैंस में खुशी का माहौल देखने को मिला. सेलेब्स से लेकर आम पब्लिक तक ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की थी. आपको बता दें इस मैच के दौरान ईशान किशन ने काफी शानदार खेल खेला था.

उन्होंने 77 रनों की लंबी पारी खेली थी.इस मैच के दौरान इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 175 रन बनाया था और 7 विकेट खोए थे.वहीं,पाकिस्तान की टीम का बुरा हाल देखने को मिला.पाकिस्तानी टीम महज 18 ओवर में ही सिमट गई थी और 114 रन बनाए थे.

एल्विश यादव ने रिंकू सिंह को दी बधाई

देखा जाए तो इंडिया की इस शानदार जीत के पीछे गेंदबाजों का बड़ा हाथ रहा.हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग की थी. इंडिया के मैच जीतने के बाद पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव ने क्रिकेटर रिंकू सिंह से वीडियो कॉल पर बात की. उन्होंने क्रिकेटर को शानदार पारी खेलने और इंडिया की जीत के लिए बधाई दी.

इस दौरान रिंकू ने यूट्यूबर से मजाकिया अंदाज में पूछा,'एल्विश मैच देखने क्यों नहीं आए, जिस पर एल्विश ने बताया कि वो घर से ही मैच देख रहे थे. बहुत तगड़ा माहौल था, मजा आ गया.'एल्विश ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था और रिंकू को टैग करके उन्हें जीत की बधाई दी थी.

मालूम हो एल्विश और रिंकू सिंह की ये दोस्ती कोई नई नहीं है. 2025 में जब इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान से जीती थी, तब भी दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा हुई थी.ऐसे में एक बार फिर से दोनों की जुगलबंदी को देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

एल्विश और रिंकू ने इससे पहले भी वीडियो कॉल पर एक-दूसरे से बात करते हुए बधाई दी थी. साथ ही एल्विश को रिंकू ने प्यार से भैया कहा था. ऐसे में ये कहना बिल्कुिल भी गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती होने के साथ-साथ गहरा रिश्ता भी है.

ये भी पढ़ें:-‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज

Published at : 17 Feb 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
IND VS PAK Elvish Yadav RINKU SINGH
और पढ़ें
