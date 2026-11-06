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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'हर किसी से मेरा नाम मत जोड़ो...', मिस्ट्री गर्ल संग फोटो वायरल होने पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी

'हर किसी से मेरा नाम मत जोड़ो...', मिस्ट्री गर्ल संग फोटो वायरल होने पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी

मिस्ट्री गर्ल के साथ फोटो वायरल होने के बाद एल्विश यादव ने डेटिंग की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर लड़की के साथ उनका नाम जोड़ना बंद करें.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 06:59 PM (IST)
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'बिग बॉस OTT 2' के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच कई तरह की बातें शुरू हो जाती हैं. अब एक बार फिर एल्विश अपनी एक तस्वीर को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी एक मिस्ट्री गर्ल के साथ फोटो वायरल हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग की चर्चा होने लगी. 

अब एल्विश ने खुद इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर लड़की के साथ उनका नाम जोड़ना बंद करें.

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मिस्ट्री गर्ल के साथ फोटो हुई वायरल

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की एक तस्वीर सामने आई थी. इसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे थे. खास बात ये थी कि दोनों एक जैसे कपड़ों में दिखाई दे रहे थे. तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके रिश्ते को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए. कई लोगों ने इसे एल्विश की नई लव लाइफ से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. हालांकि, इन चर्चाओं पर अब खुद एल्विश ने जवाब दिया है. 

हर किसी से मेरा नाम मत जोड़ो...', मिस्ट्री गर्ल संग फोटो वायरल होने पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी

एल्विश यादव ने अफवाहों पर क्या कहा?

एल्विश यादव ने गुरुवार यानी 5 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने लोगों से बिना वजह उनका नाम किसी के साथ जोड़ने से बचने की अपील की. एल्विश ने लिखा, 'दोस्तों, कृपया इस तरह हर चीज के साथ मेरा नाम जोड़ना बंद करें. वो सिर्फ मेरी दोस्त भी हो सकती हैं. हर बात को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है.'

पहले भी इन एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है नाम

वैसे ये पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव का नाम किसी लड़की के साथ जोड़ा गया हो. इससे पहले भी उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है. इनमें ईशा मालवीय, जन्नत जुबैर और जिया शंकर का नाम शामिल है. इन एक्ट्रेसेस के साथ एल्विश की दोस्ती और तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार डेटिंग की चर्चाएं हुई हैं.

फरवरी 2026 में भी एल्विश ने अपने नाम को अलग-अलग लोगों के साथ जोड़े जाने पर प्रतिक्रिया दी थी. उस समय उन्होंने कहा था, 'मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब तक कितने लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा जा चुका है.'

यूट्यूब से 'बिग बॉस' तक ऐसा रहा एल्विश यादव का सफर

एल्विश यादव ने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब पर मजेदार वीडियो बनाकर की थी. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई. हालांकि, उन्हें देशभर में सबसे ज्यादा पहचान 'बिग बॉस OTT 2' से मिली.

इस शो में उन्होंने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी और आखिर में ट्रॉफी अपने नाम कर ली. वो वाइल्ड कार्ड से शो जीतने वाले पहले कंटेस्टेंट बने थे. इसके बाद एल्विश 'MTV रोडीज XX' और 'लाफ्टर शेफ्स' जैसे शोज में भी नजर आए. उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा और अपने प्रोजेक्ट 'औकात के बाहर' के जरिए अभिनय में हाथ आजमाया.

बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं एल्विश यादव

एल्विश यादव अब बॉलीवुड में भी अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. वो फिल्म 'मालामाल वीकली 2' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ परेश रावल, परिणीति चोपड़ा, राजपाल यादव और रवीना टंडन जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म के डायरेक्टर सुभाष काले हैं. 

'मालामाल वीकली 2' के अलावा, एल्विश के पास रेमो डिसूजा के निर्देशन और विक्की जैन के प्रोडक्शन (वीजे फ्रेम्स) में बन रही एक अनटाइटल्ड एक्शन फिल्म भी है. इसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अभिषेक बनर्जी भी हैं. इसकी शूटिंग अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
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